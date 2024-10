Comunali 2020, Klaus Davi studia finale ad effetto per Reggio Calabria

Un'idea di marketing territoriale che non ha precedenti nelle elezioni in Italia

Potendo contare su un’agenzia di comunicazione tra le più accreditate in Italia, con alle spalle molte importanti campagne politiche, Klaus Davi, insieme a Nico Pangallo, Lina Lizzio, Paolo Iracà, Gabriele Carrozza, Paola Ventura, Paolo Calabrò, Max Murolo, Gianna Raineri e tutti gli altri candidati della sua lista, sta preparando un finale ‘ad effetto’ della campagna elettorale.

L’obiettivo è oscurare il predominio economico e inevitabilmente clientelare delle liste dei big, per puntare su creatività, trasparenza e vicinanza al territorio. Tutto questo si sta concretizzando in un’idea di marketing territoriale che non ha precedenti nelle elezioni in Italia. Non ci vorrà molto tempo per sapere cosa frulla nella testa dello staff di Davi…