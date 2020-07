Cannizzaro: "Il centrodestra manderà a casa il 'Sindaco peggiore d'Italia'"

Il deputato reggino, in un momento difficile per il centrodestra, invita all'unità ma non esclude la presenza di fibrillazioni

"Oggi bisogna fare squadra" ha scritto il senatore azzurro Marco Siclari. Al suo appello, riguardante l'interpartitica di ieri, fa eco la replica di Francesco Cannizzaro. Il deputato reggino, in un momento difficile per il centrodestra, invita all'unità ma non esclude la presenza di fibrillazioni.

"Buongiorno amici, secondo caffè in compagnia dei vostri commenti che leggo sempre con piacere - scrive Cannizzaro in un post sulla sua pagina Facebook. Purtroppo tanti lamentano la triste situazione che sta vivendo Reggio ma presto cari amici, grazie ad un forte ed unito CDX, manderemo a casa il “Sindaco peggiore d’Italia” per cambiare rotta e tornare ad essere orgogliosi della nostra grande Reggio".

L'indice è puntato su Giuseppe Falcomatà ed il riferimento, ben poco velato, va alla classifica 'Governance Poll 2020' de Il Sole 24 Ore che lo vede al 102° posto su 105 sindaci presenti.

Mentre i candidati civici brulicano, il centrodestra non ha ancora fornito ai desiderosi reggini un nome. Le uniche certezze, al momento, sono: che verrà indicato dalla Lega e che, probabilmente, si tratterà di un profilo professionale qualificato.