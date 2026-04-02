Comunali a Reggio, è il giorno della conferenza di Cannizzaro: si accende la campagna elettorale

La campagna elettorale a Reggio Calabria entra sempre più nel vivo. Questo pomeriggio, alle ore 17, l’on. Francesco Cannizzaro, candidato a sindaco del centrodestra, terrà una conferenza stampa presso la sede della Segreteria regionale di Forza Italia Calabria, in via Quartiere Militare 20, a Reggio Calabria.

L’appuntamento arriva dopo il video pubblicato sui social dallo stesso Cannizzaro, con cui il deputato ha rinviato proprio alla conferenza di oggi alcune considerazioni sul suo diretto competitor, Mimmo Battaglia.

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“Cosa penso realmente di Mimmo Battaglia, il mio competitor, ve lo racconto giovedì durante la conferenza stampa che ho organizzato”, ha dichiarato Cannizzaro nel messaggio diffuso online, chiudendo poi con un augurio di “buona campagna elettorale” rivolto all’avversario.

Il confronto elettorale dunque si fa più acceso.

CityNow seguirà l’evento in diretta. Alle 19, nel corso di Live Break, si tornerà in diretta sui temi emersi dall’incontro con un approfondimento che vedrà tra gli ospiti Paolo Brunetti, assessore del Comune di Reggio Calabria, e Nino Zimbalatti.

Intanto prende forma il quadro delle prossime elezioni comunali. Oltre a Francesco Cannizzaro e Mimmo Battaglia, sono già in campo anche Eduardo Lamberti Castronuovo, Saverio Pazzano e Anna Nucera.