Elezioni a Reggio, Cannizzaro punge Battaglia: ‘Critica i Sottosegretari mentre firma assunzioni nello staff’

Il candidato sindaco del centrodestra replica via social al sindaco facente funzioni: "Caro Mimmetto, non puoi dire una cosa e farne un’altra. Sia una campagna elettorale di contenuti e proposte", le parole di Cannizzaro

Non si è fatta attendere la replica di Francesco Cannizzaro. Dopo le dichiarazioni del sindaco facente funzioni e candidato del centrosinistra, Mimmo Battaglia, che auspicava un confronto basato su “visioni opposte” e fatti concreti, il deputato di Forza Italia ha affidato a un video sui propri canali social la sua controffensiva.

Un intervento che, pur confermando la volontà di mantenere un dibattito civile, non risparmia affondi diretti su quella che Cannizzaro definisce una “evidente mancanza di coerenza” da parte dell’avversario.

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«Sì ai contenuti, ma serve coerenza»

Cannizzaro esordisce raccogliendo l’invito al fair play, ma pone subito un distinguo netto: “Sono d’accordo con Battaglia: la campagna elettorale dovrà essere basata su toni pacati, con proposte, contenuti e prospettive per la città, all’interno di un dibattito serio. Però Mimmetto, non puoi dire una cosa e farne un’altra”.

Il riferimento è alle recenti critiche mosse dal centrosinistra verso la gestione regionale con l’introduzione dei Sottosegretari. Cannizzaro incalza Battaglia, accusandolo di usare “due pesi e due misure” tra la retorica elettorale e la pratica amministrativa quotidiana a Palazzo San Giorgio.

L’affondo sul “poltronificio”

Il cuore della polemica riguarda le recenti nomine effettuate dall’amministrazione comunale e metropolitana.

“Hai appena dichiarato: ‘Sottosegretari alla Regione Calabria, poltronificio vergognoso’. Tu dichiari questo nel mentre emani due decreti nominando nuovi collaboratori nel tuo staff. Lo stesso sta avvenendo alla Città Metropolitana ormai da settimane”.

Il candidato del centrodestra non contesta la legittimità tecnica degli atti, ma la loro opportunità politica a ridosso della chiamata alle urne: “Tutto legittimo, per carità, ma non a 30 giorni dalle elezioni”.

Giovedì la verità: «Vi racconto cosa penso di lui»

Nel video pubblicato ieri sera sui social, Cannizzaro rimanda l’appuntamento ad una conferenza stampa convocata per giovedì.

“Cosa penso realmente di Mimmo Battaglia, il mio competitor, ve lo racconto giovedì durante la conferenza stampa che ho organizzato”, ha chiosato il deputato, augurando poi una “buona campagna elettorale” al suo avversario.