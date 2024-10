Comunali Reggio, Falcomatà fa chiarezza sul Decreto agosto: ‘Si apre prospettiva nuova’

Uno dei temi su cui si è detto tutto e il contrario di tutto è sicuramente quello relativo alle risorse contenute nel Decreto Agosto con cui il Governo ha stanziato i fondi per i comuni in pre dissesto e per il quale la città potrà beneficiare di circa 140 milioni che andranno a chiudere il Piano di rientro che grava su Palazzo san Giorgio, facendo respirare le casse di un Comune che appena qualche mese fa ha deliberato un disavanzo da 399 milioni.

Ma cosa accadrà dopo che arriveranno queste risorse? A rispondere è il sindaco uscente e ricandidato per il centrosinistra, Giuseppe Falcomatà, intervenuto nella diretta di CityNow condotta dal direttore Vincenzo Comi, in vista del ballottaggio del 4 e 5 ottobre prossimi con il candidato del centrodestra, Antonino Miniucuci.

“Finalmente si apre una prospettiva, un’idea, una visione di città che può essere messa in campo perché la città si libera di un debito, si libera di un peso, che gravava e avrebbe gravato sui nostri figli e sulle future generazioni per almeno altri 10 anni. Con questo provvedimento, con questo Decreto dell’8 agosto succedono delle cose semplici, normali in altre città, ma rivoluzionarie per la nostra: primo, queste risorse ci danno la certezza di affrontare un futuro solido e granitico senza le sofferenze di questi anni; secondo, ci liberiamo dal vincolo di dover tenere i tributi comunali alle stelle, e quindi dal prossimo bilancio finalmente si pagheranno tasse, tributi comunali, commisurate ai servizi; infine, potremmo mettere le risorse necessarie a garantire i servizi pubblici essenziali, manutenzione stradale, illuminazione, verde, reti idriche, rete fognaria, perché non saremo costretti a tenere due milioni per le manutenzioni, ma potremo inserirne finalmente 9 per quelle ordinarie, che sono quelle che interessano di più ai cittadini perché riguardano la quotidianità. Inoltre il Comune potrà accendere mutui. Se non fosse stato per i progetti europei, per le risorse comunitarie, non avremmo sostituito una lampadina, non avremmo sostituito una mattonella in città, e adesso se vogliamo fare una piazza non dobbiamo aspettare le risorse della Comunità Europea ma potremo accendere un mutuo”.