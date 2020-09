Comunali Reggio - La Strada e Pazzano ringraziano Carlo Tansi e Tesoro Calabria

Siamo felici di poter contare sul sostegno del prof. Carlo Tansi e del movimento da lui fondato, Tesoro Calabria.

Abbiamo avuto modo di incontrare Carlo Tansi in occasione delle elezioni regionali.

Da subito sono stati tanti i punti in comune: l’attenzione al territorio e all'ambiente, contro incuria e speculazioni, la necessità di agire per prevenire il rischio sismico e idrogeologico, la volontà di adottare un sistema di gestione dei rifiuti che liberasse la Calabria da logiche perverse che favoriscono interessi privati ai danni della collettività, l’orientamento chiaro per un sistema idrico che garantisca che l'acqua sia un bene comune e come tale la sua gestione debba essere pubblica.

Per questo siamo soddisfatti/e che la coalizione che abbiamo costruito a Reggio Calabria a sostegno di Saverio Pazzano, già sostenuta dai movimenti nazionali Possibile, guidato da Beatrice Brignone, e demA Democrazia e Autonomia, quest’ultimo guidato da Luigi de Magistris – che, ancora oggi, torna a Reggio per la campagna elettorale –, oggi si arricchisca del sostegno del prof. Carlo Tansi, figura unanimemente apprezzata per la sua competenza tecnica e scientifica. Siamo certi/e che, anche dopo il voto, avremo modo di rafforzare questa nostra vicinanza, per costruire una visione collettiva che ridia speranza non solo a Reggio ma alla Calabria tutta.