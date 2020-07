Comunali Reggio, nascono i primi Comitati a sostegno della candidatura a sindaco di Antonino Minicuci

Comincia anche per Antonino Minicuci, prima scelta della Lega tra i possibili candidati a sindaco del centrodestra, la campagna elettorale. Si sono infatti costituiti i primi due comitati spontanei di cittadini a sostegno del dirigente melitese, promossi dagli avvocati Francesco Polimeno e Antonio Vacalebre. I due professionisti riconoscono a Minicuci un’esperienza comprovata, doti manageriali e decisionali dimostrate nei vari enti amministrativi dove lo stesso ha operato e per più di 40 anni. Si ricorda infatti che Minicuci è formalmente in pensione dopo la parentesi al Comune di Genova.

Già segretario generale alla Provincia di Reggio Calabria e direttore generale alla Città Metropolitana, per un totale di 5 anni – scrivono Polimeni e Vacalebre –

“con ottimi risultati amministrativi, portando alla Città metropolitana un avanzo di cassa sostanziale a fronte di un pregresso disavanzo di circa 50 milioni di euro; si è, inoltre, speso nell’esercizio delle sue funzioni, richiedendo veementemente e secondo le norme vigenti le deleghe proprie della Città Metropolitana. Appello che, tuttavia, è rimasto inascoltato sia dalla allora Regione Calabria a guida Pd, che dall’apicale organo elettivo metropolitano”.

I due avvocati promotori dei Comitati pro Minicuci, ricordano poi che tra gli incarichi del candidato sindaco si annoverano la segreteria e la direzione generale del Comune di Massa per 14 anni, la Direzione generale in vari comuni del bresciano, poi ad Ascoli Piceno, segreteria e direzione generale per tre anni. A Genova, suo ultimo incarico, ha ricoperto il ruolo di segretario e direttore generale (un anno in forma gratuita). Il sindaco della città ligure gli ha affidato la gestione dell’emergenza logistica della città, dovuta all’emergenza per il crollo del Ponte Morandi, “raggiungendo appieno l’obiettivo prefissato”. Minicuci svolge anche la funzione di Giudice Tributario presso la Commissione tributaria regionale della Liguria.

Proprio in Liguria Minicuci, “evidenziando il suo amore per la Calabria e i calabresi residenti in Liguria”, ha fondato l’associazione “Tiberio Evoli”.