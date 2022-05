Comunali Villa San Giovanni: in campo anche un candidato civico

La prima coalizione a presentare il suo candidato è stata quella di centrosinistra, che ha dato mandato di candidato sindaco all'ingegnere Filippo Bellantone. Poi è stata la volta del centrodestra, che ha scelto di esser rappresentato dal candidato di Forza Italia Marco Santoro. Nel Comune di Villa San Giovanni, oggi ha esordito anche un candidato sindaco civico: Demetrio Bueti.

Comunali 2022: Villa San Giovanni ha un candidato civico

Sono stati anni turbolenti per il Comune in provincia di Reggio Calabria che, dopo l'arresto e la successiva sospensione del sindaco Giovanni Siclari coinvolto nell'operazione Cenide, ha visto la guida del facente funzioni Maia Grazia Richichi, dimessasi ad ottobre 2021. Il Comune è stato, dunque, commissariato. E, fra qualche settimana, potrà uscire dall'occhio del ciclone eleggendo un primo cittadino.

Non solo politica, dunque, ma anche cittadinanza attiva. Alle elezioni comunali del prossimo 12 giugno, organizzate in concomitanza con il referendum giustizia, scenderà in campo anche un candidato sindaco di estrazione civica per il Comune di Villa San Giovanni. Si tratta di Demetrio Bueti con la lista "Lavoro, Civiltà, Sport - Giù le mani da Villa".