Comune di Reggio, Brunetti stuzzica il cdx…e Perna. “Tutti in vena di pagelle. Non leggerò il libro”

"L'ex vicesindaco ha avuto infinite occasioni per parlare, non è corretto fare un libro sei mesi dopo"

L’ex vicesindaco Tonino Perna “rientra” in consiglio comunale. Il libro appena uscito, incentrato sull’esperienza a Palazzo San Giorgio durata 385 giorni, contiene numerosi passaggi infuocati nei confronti dell’amministrazione all’epoca guidata da Giuseppe Falcomatà.

Il consigliere Massimo Ripepi ha parlato di ‘fatti gravissimi, descritti da chi era all’interno e ha vissuto tutto in prima persona. Ci aspettiamo che l’attuale sindaco f.f. Brunetti dica qualcosa’.

Nel corso del suo intervento conclusivo, Brunetti ha risposto indirettamente a Perna e la decisione di pubblicare l’esperienza vissuta a Palazzo San Giorgio in un libro. Allo stesso tempo, il sindaco f.f. ha punzecchiato il centrodestra.

“Siete tutti in vena di pagelle, ma da voi preferiamo non riceverle visto che c’è qualche ripetente. Accettiamo la critica ma non voti. Il libro di Perna non leggerò o comprerò, ne leggerò magari altri suoi. Ha avuto infinite occasioni per parlare, si chiarirà eventualmente con il sindaco Falcomata. Se è stato zitto mi dispiace, non è corretto parlare dopo 6 mesi”, le parole di Brunetti.