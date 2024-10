Sera (Pd): “Saremo scarsi, ma siamo stati eletti e rieletti dai reggini”

Consiglio comunale incentrato sul rendiconto, ultimo step di un percorso tortuoso e in ritardo ma che finalmente vede la fumata bianca. Nel corso della seduta, il consigliere di centrodestra Massimo Ripepi ha stuzzicato la maggioranza, ricordando la fresca uscita del libro a firma dell’ex vicesindaco Tonino Perna, contenente diversi passaggi critici nei confronti dell’amministrazione guidata all’epoca dal sindaco oggi sospeso Falcomatà.

A stretto giro di posta è arrivata la replica di Peppe Sera, capogruppo del Partito Democratico. “Basta con la caccia alle streghe. Saremo scarsi, ma siamo stati eletti e rieletti dagli elettori reggini. Al contrario, il centrodestra è stato sconfitto, cosi come è stato sconfitto ieri con numerose amministrazioni comunali del nostro territorio bocciate. Finalmente dal prossimo anno arriveranno risorse e si potrà iniziare a programmare”.

Dopo aver fatto i complimenti al consigliere di opposizione Minicuci per il lavoro (“grazie a lui adesso il centrodestra e studia ed entra nel merito”) Sera torna indietro nel tempo, ricordando i tempi dello scioglimento del comune e dell’arrivo del commissari.

“Non dichiarando il dissesto abbiamo scelto la strada più tortuosa, ma lo abbiamo fatto per i reggini. Grazie all’interlocuzione del sindaco Falcomatà con l’allora Presidente del Consiglio Renzi, sono arrivate tante risorse come Patti per il Sud. Abbiamo scelto di non dichiarare il dissesto, ci siamo confrontati con Roma e gli aiuti sono arrivati grazie anche alle nostre proposte valide. Sono orgoglioso di essere la voce del Pd in questa aula e faccio gli auguri ai nei sindaci eletti vicini alla nostra area”, le parole di Sera.