Comune di Reggio, avviso per il servizio di supporto alle famiglie con educatori familiari

Il settore Welfare del Comune di Reggio Calabria rende noto che è indetto un Avviso pubblico a valere su risorse del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 nell’ambito dell’intervento “Educational Framework – Progetto di supporto alle famiglie con educatori familiari” per l’individuazione dei beneficiari del servizio di supporto alle famiglie con educatori familiari.

Si tratta di un intervento sperimentale rivolto al rafforzamento delle politiche di sostegno alla genitorialità e al contrasto alla povertà educativa minorile avviato dall’Ambito Territoriale Sociale di Reggio Calabria.

L’iniziativa è finalizzata a promuovere il benessere dei minori appartenenti a nuclei familiari in condizioni di fragilità sociale ed economica, attraverso l’attivazione di un servizio di supporto educativo erogato da figure professionali qualificate e strutturato in base ai bisogni specifici delle famiglie coinvolte, tramite attività domiciliari e interventi educativi personalizzati, anche in spazi pubblici e comunitari.

Il servizio si propone di supportare le famiglie con minori in situazione di fragilità sociale ed educativa, rafforzare le competenze genitoriali e favorire l’autonomia familiare, promuovere il benessere e la partecipazione sociale dei minori nel loro contesto di vita.

Gli interventi sono rivolti a famiglie con figli fino al compimento del 18° anno di età dell’Ambito Territoriale Sociale di Reggio Calabria. La selezione delle famiglie avverrà tenendo conto della condizione occupazionale (disoccupazione, precarietà lavorativa, monoreddito), della situazione economica del nucleo familiare documentata tramite ISEE valido, della presenza di carichi di cura e assistenza.

La domanda deve essere presentata con consegna a mano, unitamente alla documentazione richiesta, previo appuntamento, presso l’Ufficio del Polo sociale del Comune di Reggio Calabria di competenza territoriale e in particolare:

– Polo 1 (Santa Caterina, S. Brunello, Vito, Archi, Gallico, Catona), via Montello, 10, tel. 0965-3625005.

– Polo 2 (Tremulini, Condera, Centro Storico, Cannavò), Via Antonino Lupoi, 26, tel. 0965-3625037 / 0965-811546.

– Polo 3 (Modena, Mosorrofa), Via Modena n. 46/A, tel. 0965-3652001/0965-3625002.

– Polo 4 (Ravagnese, Pellaro, Gallina), Centro Civico Ravagnese Via Giuseppe Valentino snc, tel. 0965-3624665/0965-3624668

– Polo 5 (Sbarre, San Giorgio Extra, Gebbione), Via Graziella 5, tel. 0965-3625003/ 09653625012-13;

In alternativa, le domande potranno essere presentate a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: minori@pec.reggiocal.it riportando come oggetto: “Domanda per l’accesso al servizio di supporto alle famiglie con educatori familiari”.

I richiedenti devono presentare la domanda, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 8 aprile 2026.

L’Avviso e la domanda sono consultabili e scaricabili dal sito istituzionale del Comune a questo link.–