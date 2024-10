Reggio, l’amministrazione Brunetti è (quasi) pronta: i nomi della giunta

Ci siamo quasi. L’amministrazione Brunetti sta per nascere, la fumata bianca è vicina. Le interlocuzioni costanti delle ultime 48 ore, successive all’interpartitica di lunedi sera, avevano come unico obiettivo quello di arrivare alla conclusione delle trattative. Cosa che è oramai ad un passo.

Leggi anche

Dal ‘4-3-1’ iniziale, con il gruppo in area De Gaetano Democratici e Progressisti che reclamava 3 postazioni, una in meno del Pd, si è iniziato a trattare. Il Pd, non c’erano dubbi a riguardo, non ha mai messo in discussione le 4 postazioni e il ruolo centrale nel nuovo esecutivo, con il sindaco Falcomatà che dopo la prova di forza con le nomine in autonomia di Brunetti e Versace, è stato di fatto messo in un angolo.

I dem hanno richiesto e ottenuto le 4 caselle, con Brunetti che ha dovuto lavorare (ed è questo il motivo del ritardo) per far digerire il boccone amaro al gruppo Democratici e Progressisti, salvo novità costretto ad accontentarsi di due postazioni. Sarà con ogni probabilità un ‘4-2-2’ dunque il nuovo esecutivo guidato da Brunetti, CityNow prova ad anticipare quelli che saranno gli 8 nomi che faranno parte della nuova giunta assieme al sindaco facente funzioni.

In area Pd, confermati i 4 nomi già pubblicati su queste pagine: gli assessori Dem saranno, oltre al confermato Rocco Albanese, Lucia Nucera, Angela Martino e Mimmo Battaglia. Quest’ultimo in particolare avrà un compito delicato, elemento di spessore ed esperienza che farà quasi da ‘sindaco ombra’.

In area Democratici e Progressisti, la situazione è più intricata. I nomi dei consiglieri Mario Cardia e Marcantonio Malara, che sino a oggi erano in pole per essere (uno dei due) all’interno della giunta, hanno subito un improvviso stop, forse direttamente dal sindaco sospeso Falcomatà. Probabile a questo punto il ripescaggio di Demetrio Delfino. L’altra postazione è ancora in bilico, anche perchè dovrebbe essere appannaggio di una donna. Il ritardo nell’ufficializzare la giunta è dovuto proprio alle due caselle in area De Gaetano. Le interlocuzioni stanno andando avanti non senza qualche frizione, possibile che l’ufficialità riguardo la nuova giunta arrivi domani.

Per quanto riguarda le ultime due postazioni, dovrebbe continuare a far parte dell’esecutivo Irene Calabrò, in bilico sino all’ultimo. Per l’ultimo nome invece il pole position sembra esserci l’attuale consigliere Francesco Gangemi.