Battaglia nuovo vice sindaco del Comune di Reggio: ‘E’ un onore. Basta polemiche’

Mimmo Battaglia nuovo vicesindaco del Comune di Reggio Calabria. Le prime dichiarazioni arrivano nel giorno del decreto firmato dal sindaco Giuseppe Falcomatà, che ha definito il nuovo assetto della Giunta in una fase delicata, a pochi mesi dalle elezioni.

“Cercheremo di onorare il ruolo -le parole di Battaglia ai microfoni di CityNow– per me è un grande orgoglio ricoprire il ruolo di vice sindaco della mia città. Per prima cosa voglio ringraziare il sindaco Giuseppe Falcomatà, il Partito Democratico e il senatore Alessandro Alfieri per aver pensato a me e per il dialogo portato avanti che ha consentito di trovare una quadra. Chi mi conosce sa che non è mia abitudine fare richieste o rivendicare postazioni ed è stato così anche in questa circostanza”.

Un passaggio anche sul futuro prossimo e sulla funzione di facente funzioni: “Ci rimbocchiamo le maniche come abbiamo sempre fatto. Ci tengo a sottolineare che ad oggi il sindaco è ancora Falcomatà, poi da quando sarà ufficiale la sua decadenza e assumerò il ruolo di facente funzioni faremo tutte le valutazioni con calma”.

Il nuovo vicesindaco ha poi concentrato l’attenzione sulla polemica politica delle ultime settimane. Per Battaglia, la priorità era evitare che lo scontro interno lasciasse strascichi sulla città e sull’immagine dell’amministrazione: “E’ una cosa importante essere venuti a capo di questa polemica che rischiava di dare brutta immagine. Lo sforzo di sintesi fatto è stato importante, le parti si sono trovate. La polemica rischiava di portare via le tante cose fatte positive in questi 10 anni”, afferma il vice sindaco.

Nelle sue parole non manca un riferimento diretto a Paolo Brunetti, che resta in Giunta come assessore ma che abbandona l’incarico di vicesindaco. “Un abbraccio a Paolo Brunetti. Nessun declassamento, il suo è solo un passo di lato. Serviamo tutti la stessa causa, a prescindere da quali sono i ruoli che si occupano”.

Battaglia assicura attenzione alle scadenze e ai dossier più rilevanti: “Ai reggini dico che in questi mesi continueremo con impegno, a partire dai fondi Pnrr, le scadenze imminenti e tutti quelli che sono i dossier principali”, conclude Battaglia, il quale preferisce non commentare le dimissioni di Mary Caracciolo (“da quello che so, credo siano in via di perfezionamento”), le sue parole.