Comunali a Reggio, il cdx risponde alla maggioranza: ‘Unica carnevalata i 12 anni di amministrazione Falcomatà’

"Se loro in oltre un decennio avessero prodotto anche solo l’1% di quanto ha realizzato in meno anni Cannizzaro da parlamentare, forse avrebbero titolo per parlare", la dura replica del centrodestra

“È un mix tra risate e ribrezzo ciò che suscita la nota del Centrosinistra, “padrone” di Palazzo San Giorgio da oltre undici anni e campione indiscusso di immobilismo, che oggi tenta goffamente di fare sarcasmo sui 10 punti del manifesto di Forza Italia presentati sabato dal Segretario regionale Francesco Cannizzaro.

Se loro in oltre un decennio avessero prodotto anche solo l’1% di quanto ha realizzato in meno anni Cannizzaro da parlamentare, forse avrebbero titolo per parlare. Ma dopo anni di fuffa e fallimenti e scelte molto discutibili, l’unica posizione dignitosa sarebbe il silenzio. Del resto, sappiamo bene che la coerenza non è mai stata una caratteristica dei sinistroidi”.

Leggi anche

Proseguono i consiglieri comunali di centrodestra.

“La verità è che speravano nelle divisioni e invece abbiamo colto nel segno: il Centrodestra unito fa paura, perché non vive di slogan e temi avulsi dal nostro territorio, ma di risultati concreti e contenuti. Parole che per loro restano sconosciute.

E fa tenerezza sentir parlare di morale chi, da sempre, ha dimostrato di volerne fare a meno nella gestione della cosa pubblica. È l’ennesima dimostrazione che non abbiano temi su cui discutere.

Non hanno mai fatto una proposta seria, figuriamoci ora che sono già con le valigie in mano: sono talmente consapevoli della sconfitta imminente che stanno già parlando come se fossero all’opposizione.

A questo punto attendiamo con ansia i loro programmi lungimiranti, che dovranno camminare sulle zampe dell’agnello sacrificale prescelto. Anche perché è evidente che la farsa delle primarie sia architettata per far fuori Canale e i suoi dischi volanti”, concludono.