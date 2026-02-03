Reggio, ‘salto’ dal Comune alla MetroCity per il consigliere comunale Santo Bongani

A seguito dell’avviso pubblico pubblicato a dicembre 2025, la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha ufficializzato l’ammissione di Santo Bongani nel proprio organico, a partire dal primo marzo 2026.

Bongani, attualmente Consigliere Comunale di maggioranza del Comune di Reggio Calabria, passerà infatti dall’amministrazione comunale a quella metropolitana per ricoprire il ruolo di Operatore Tecnico nell’Area degli Operatori Esperti.

La mobilità esterna volontaria, disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, consente il trasferimento di dipendenti da un ente pubblico all’altro.

Bongani, che fa parte del gruppo “Rinascita Comune” al Comune di Reggio Calabria, ha recentemente annunciato la sua adesione a “Casa Riformista”.

Rispetto al passaggio di Bongani da Palazzo San Giorgio a Palazzo Alvaro è stato decisamente critico il consigliere comunale e metropolitano Armando Neri, che attraverso una nota si è scagliato contro le 36 assunzioni nello staff di Città Metropolitana e anche rispetto alla mobilità che coinvolge il consigliere di Rinascita Comune, pur senza nominarlo in modo esplicito nella nota.

“Andiamo a leggere quanto riportato in un altro atto, la Determinazione n. 312/2026 del 02.02.2026: qui si apprende che a Dicembre del 2025 la Città Metropolitana ha pubblicato un avviso pubblico di selezione per mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto nell’Area degli Operatori Esperti, con il profilo professionale di Operatore Tecnico.

Il vincitore di questo avviso è un attuale Consigliere Comunale di maggioranza del Comune di Reggio Calabria, già dipendente comunale, che transiterà dal primo di marzo nei ruoli della Città Metropolitana.

Nessun dubbio, naturalmente, che la selezione sia stata condotta facendo prevalere criteri assolutamente meritocratici e che il Consigliere di maggioranza – quale vincitore – si sia certamente distinto rispetto agli altri partecipanti che ambivano a quell’unico posto messo a bando. Di questo, sono certo, prenderanno atto anche i centinaia di giovani costretti ad emigrare per lavoro fuori Città e che ambirebbero – pari modo – a tornare a Reggio Calabria”, l’affondo del consigliere metropolitano e commissario cittadino della Lega.