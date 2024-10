Comune, si apre la partita delle commissioni. Castorina-Marino per il Bilancio?

Si apre la prima settimana del ‘Falcomatà-ter’, chi pensava ad una nuova giunta in tempi rapidi è rimasto deluso. Le stesse parole del sindaco hanno chiarito che servirà più di qualche giorno prima di conoscere i nomi del nuovo esecutivo, con ogni probabilità un mix tra conferme e volti nuovi.

“Nuova giunta ? C’è tempo, probabilmente non arriverà prima di 10 giorni. Non ho ancora deciso se e quanti cambiamenti ci saranno all’interno dell’esecutivo ma una cosa è certa. Al di là dei ruoli e delle postazioni, si può continuare a servire la città in altri modi’, le parole di Falcomatà.

Rispetto alla possibili uscite dalla giunta, trovano sempre più conferme le voci che vorrebbero Rocco Albanese, Irene Calabrò, Giuggi Palmenta e Lucia Nucera tra gli esponenti in uscita, da capire se in compagnia di altri colleghi. Per l’assessorato all’Istruzione, Falcomatà in questi giorni ha avviato dialoghi con alcuni dirigenti scolastici, tra questi (secondo quanto raccolto) ci sarebbe la dirigente del liceo Tommaso Campanella, Carmela Lucisano.

In ‘pressing’ sul sindaco per entrare in giunta Nino Zimbalatti e Giuseppe Marino. Riguardo il primo, come già riportato su queste pagine i mal di pancia potrebbero essere curati con qualche delega aggiuntiva, ad esempio sport in Città Metropolitana, probabile qualche delega alla Metro City anche per Marino.

Quest’ultimo pare essere in ballottaggio con Nino Castorina per la presidenza della Commissione Bilancio, vacante dopo l’uscita dal consiglio comunale di Antonio Ruvolo. Falcomatà secondo rumors preferirebbe puntare sull’ex capogruppo del Pd Castorina, avendo ricoperto in passato il ruolo di vice presidente (e di delegato al Bilancio in Città Metropolitana), il diretto interessato però al momento temporeggia in attesa di capire le evoluzioni legate al settore probabilmente più delicato dell’amministrazione comunale.

Saltata la prima convocazione della Commissione Bilancio, si attendono novità nei prossimi giorni da parte del vice presidente Pino Cuzzocrea. Da indicare anche il nuovo presidente della Commissione Politiche Sociali, sino a ieri gestita dall’ormai ex consigliera comunale Teresa Pensabene.

Falcomatà è al lavoro per irrobustire la maggioranza all’interno delle Commissioni, considerato che l’equilibrio sarà piuttosto fragile: 12 a 10 per la maggioranza, compresi però i due malpancisti Castorina e Zimbalatti.

Nel frattempo, a irrobustirsi è il Gruppo misto, che ha visto l’ingresso di Armando Neri e di Nino Castorina. Due a uno per la minoranza in questo caso il bilancio, con Castorina che seppur dal misto rimarrà tra i banchi della maggioranza. Ufficializzato nei giorni scorsi il nuovo capogruppo, ovvero Mario Cardia.