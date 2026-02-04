Comune di Reggio, ok in Giunta all’alienazione del ‘Girasole’

La Giunta comunale di Reggio Calabria ha deliberato l’atto di indirizzo per la prosecuzione delle attività di valorizzazione e alienazione dell’immobile comunale denominato “Girasole” su viale Messina.

Con il provvedimento approvato, l’Amministrazione comunale sostanzialmente conferma come sia di interesse pubblico proseguire le iniziative finalizzate all’alienazione della struttura, in coerenza, innanzitutto, con gli obiettivi di razionalizzazione e corretta gestione del patrimonio immobiliare dell’ente e con le esigenze di risanamento strutturale delle finanze comunali, nonché per mantenere gli impegni assunti nell’ambito degli strumenti di programmazione finanziaria e dell’Accordo con il Governo del 2022.

Preso atto dell’esito infruttuoso dei tre procedimenti di asta pubblica finora esperiti, alla luce dell’urgenza di individuare soluzioni alternative per evitare il protrarsi dello stato di inutilizzo del bene e il degrado dell’area circostante, la Giunta ha dato dunque indirizzo al dirigente del Settore Patrimonio di espletare le attività necessarie all’aggiornamento della perizia estimativa del complesso immobiliare, mediante valutazione tecnica che tenga conto delle mutate condizioni di mercato, dello stato dei luoghi e del contesto complessivo.