Giuseppe Marino a CityNow: ‘Miramare, ho pagato ingiustamente. No al rimpasto di giunta’

Giuseppe Marino torna a parlare dopo l’assoluzione nel Processo Miramare. L’ex assessore ha partecipato all’ultima puntata del format di CityNow ‘Live Break’, assieme ad altri due colleghi consiglieri che hanno fatto ritorno a Palazzo San Giorgio, ovvero Armando Neri e Nino Zimbalatti.

Post Miramare, ipotesi legati alla nuova giunta e Falcomatà Ter gli argomenti affrontati nel corso della trasmissione.

Marino ha esordito ricordando l’amarezza per questi due anni.

“A pagare e farne le spese è stata soprattutto la città. Paradossalmente, non è la magistratura che fa il suo lavoro che tutti noi rispettiamo ma la politica ad avere grosse responsabilità, perchè è stata la politica ad approvare una legge sbagliata. Si dovrebbe aspettare il terzo grado prima di sospendere gli amministratori, se no rischia di accadere quanto accaduto a noi, che dopo anni di sofferenza si ‘scopre’ che non avevamo fatto niente e questo non è giusto”, le parole di Marino.

Il sindaco Falcomatà ha parlato di un nuovo inizio, per Giuseppe Marino serve entusiasmo e intraprendenza per invertire la rotta.

“Si respira aria di ripartenza. I consiglieri comunali, gli assessori e i sindaci f.f. hanno incontrato difficoltà in questi due anni, non è stato facile per loro portare avanti il programma politico che avevamo illustrato alla città prima della sospensione. Reggio Calabria vive tanti problemi, ne siamo consapevoli e ora serve un nuovo entusiasmo per riprendere quel cammino”.

L’ex assessore assicura di non voler cercare un posto al sole ma che è animato dalla voglia di dare il proprio contributo.

“Io in giunta o presidente di qualche commissione? Non ho alcuna aspettativa, non sarebbe l’approccio corretto in questa fase. Sono tornato e voglio dare una mano, la politica reggina in questa fase non può permettersi di vivere scontri su rivendicazioni o interessi. Chi vuole dare una mano trova il modo per farlo. Ho fatto l’assessore in passato ma adesso non ho l’esigenza di rientrare in giunta.

Fibrillazioni nel Pd o partito ridimensionato con l’uscita dell’ex capogruppo Castorina? Non credo, è il partito del sindaco Falcomatà, che guida la maggioranza e penso che possa continuare ad essere attrattivo ed accogliere altri consiglieri comunali. Cosa dico al collega, amico ed ex collega di maggioranza Armando Neri? Che fare opposizione è più facile, la strada è in discesa, diverso invece quando si ha la responsabilità di amministrare e la mia volontà è di continuare il mio cammino in salita”.