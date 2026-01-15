Cartelle esattoriali, Milia (FI): ‘Il Comune aderisca alla rottamazione, dato che il bilancio dicono sia in ordine’

“Il Comune aderisca immediatamente alle misure di rottamazione delle cartelle esattoriali , consentendo ai cittadini di estinguere i propri debiti con l’ente senza il peso insostenibile di sanzioni e interessi di mora ”.

A dichiararlo in una nota è il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Federico Milia.

“Già lo scorso anno l’Amministrazione non ha aderito, privando di fatto molti contribuenti di uno strumento di equità fiscale che avrebbe consentito una boccata d’ossigeno fondamentale, soprattutto in un momento di crisi economica come quello odierno”.

“Sentiamo ripetere costantemente che i conti del Comune sono finalmente a posto: se i conti sono risanati, non si ravvedono motivi ostativi per aderire alla rottamazione – dichiara il capogruppo – con meno tasse e più servizi, partendo proprio dal permettere ai reggini di regolarizzare la propria posizione”.