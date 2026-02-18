Reggio, il Comune chiede un sopralluogo urgente per il ripristino delle colonne di ‘Opera’

A seguito dei forti venti di questi giorni, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria si è tempestivamente attivata per mettere in sicurezza il sito monumentale “Opera” dell’artista Edoardo Tresoldi e per il ripristino dell’installazione permanente di arte pubblica sul lungomare “Italo Falcomatà” che, com’è noto, ha subìto l’inclinazione di alcune colonne con potenziale rischio di cedimento.

Il Comune è intervenuto su due fronti: da un lato è stata emanata l’ordinanza sindacale che ha disposto il divieto di accesso e transito a persone e veicoli presso il sito; dall’altro il Settore comunale Sviluppo economico, Cultura e Turismo si è subito rivolto alla società Sub Divo Srl, che gestisce le installazioni dell’artista Tresoldi, chiedendo che venga effettuato un sopralluogo urgente presso il sito sia nell’ambito dell’attività di manutenzione annuale a carico della stessa società, sia per verificare lo stato dell’opera dopo le calamità di questi giorni.

Il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia, ha dichiarato:

