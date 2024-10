Soveria Mannelli: incontro “L’Europa a Scuola” nelle scuole primarie

L’amministrazione Comunale di Soveria Mannelli, in collaborazione con il Centro Europe Direct di Vibo Valentia, ha organizzato lo scorso 11 novembre un incontro presso la scuola primaria di Soveria Mannelli, rivolto agli alunni di quarta e quinta classe, sui temi dell’Europa e delle Istituzioni europee.

“L’Europa a Scuola” si propone di attivare la partecipazione degli studenti, promuovendo la scoperta dei valori dell’integrazione europea e delle sue tappe fondamentali, con una riflessione sul concetto di cittadinanza europea.

Dopo i saluti dell’Assessore Francesco Scalise, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, è intervenuto Maurizio Lo Vecchio di Europe Direct che ha illustrato i principi e il funzionamento dell’Unione Europea, proiettando delle slide appositamente preparate per i bambini con animazioni e giochi interattivi sulle Istituzioni comunitarie.

La fine dell’incontro è stata riservata a un dibattito che ha stimolato domande e interventi sia da parte degli alunni e sia da parte degli insegnanti.

Scopo della giornata è stato quello di far conoscere alle nuove generazioni il funzionamento e le opportunità dell’Unione Europea, in modo tale da avvicinare le Istituzioni anche ai cittadini più giovani.

Al riguardo, il Sindaco Leonardo Sirianni ha dichiarato: << Abbiamo voluto a Soveria Mannelli, per i nostri giovani concittadini, questo percorso di educazione alla cittadinanza europea per parlare di Europa a scuola, illustrando i principali contenuti del processo di unificazione europea, la storia, le istituzioni, i diritti, le politiche e l’attualità. Tutto per stimolare riflessioni, approfondimenti e domande. Un’iniziativa apprezzata dagli studenti e dagli insegnati, utile per avvicinare i giovani a un’Istituzione cosi importante. >>

Queste, invece, le parole del Consigliere Comunale con delega all’Istruzione, Giovanni Paola: << Questa è una delle prime iniziative – ne stiamo infatti programmando altre – con la quale vogliamo aiutare i nostri giovani studenti nel loro percorso formativo. Abbiamo dato piena disponibilità ai dirigenti scolastici delle scuole del nostro territorio per avvicinare i giovani alle Istituzioni e per accompagnarli nel loro percorso di studi anche con attività extra-curricolari. >>