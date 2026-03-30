Comune di Villa, Forza Italia: “Consiglio lampo, confronto azzerato. Così si svuota la democrazia”

"Quando il confronto viene evitato, si indebolisce il Consiglio, si indeboliscono le istituzioni e si tradisce il ruolo che i cittadini hanno affidato ai propri rappresentanti", affermano i consiglieri comunali di Forza Italia

“Quello che è accaduto questa mattina in Consiglio comunale non è un episodio marginale.

È un fatto grave, che impone una riflessione seria sul rispetto delle regole democratiche e sul ruolo delle istituzioni”. E’ quanto affermano in una nota i consiglieri comunali di Forza Italia Villa San Giovanni.

“Il Consiglio, convocato alle ore 9:00 per discutere un debito fuori bilancio, è stato aperto e chiuso in pochi minuti, con l’approvazione del provvedimento in assenza dei consiglieri di minoranza, giunti pochi minuti dopo.

Non si è trattato di una coincidenza. Si è trattato di una scelta. Una scelta che ha prodotto un risultato evidente:

evitare il confronto in aula su un atto rilevante per la città. Sentire parlare di “scelta politica delle minoranze” appare quindi un tentativo di rovesciare la realtà dei fatti.

Perché la vera scelta politica è stata quella di non attendere, pur sapendo che i consiglieri stavano arrivando, e di procedere comunque in modo rapido, senza garantire la partecipazione piena di tutte le componenti del Consiglio.

Questo modo di operare:

– svuota il ruolo del Consiglio comunale,

– comprime il diritto di partecipazione delle minoranze,

– e altera il necessario equilibrio tra maggioranza e opposizione.

Il Presidente del Consiglio è chiamato, per funzione e responsabilità, a garantire imparzialità e a tutelare le prerogative di tutti i consiglieri.

Oggi questo non è avvenuto. E quando viene meno questa garanzia, non si può far finta che sia accaduto nulla.

Ancora più grave è che tutto questo sia avvenuto su un debito fuori bilancio, cioè su un provvedimento che richiede per sua natura trasparenza, approfondimento e confronto.

Invece si è scelto di approvare in pochi minuti, senza dibattito, senza contraddittorio, senza opposizione.

Questo non è un dettaglio procedurale. È un fatto politico. E come tale, richiede una assunzione di responsabilità politica chiara e non eludibile.

Il gruppo consiliare di Forza Italia non intende normalizzare quanto accaduto.

Per questo:

– chiederemo formalmente tutti gli atti e i verbali della seduta;

– valuteremo ogni iniziativa a tutela delle prerogative consiliari;

– porteremo la questione nelle sedi istituzionali competenti.

Perché il punto non è arrivare alle 9:08.

Il punto è che il confronto è stato evitato.

E quando il confronto viene evitato, si indebolisce il Consiglio, si indeboliscono le istituzioni e si tradisce il ruolo che i cittadini hanno affidato ai propri rappresentanti”, concludono i consiglieri comunali di Forza Italia.