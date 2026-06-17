Fondi enti locali, Ferro: ‘Importanti provvedimenti per 13 comuni calabresi’

Sono tredici i comuni calabresi interessati da importanti provvedimenti approvati oggi, tra gli altri, dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali del Ministero dell’Interno, presieduta dal Sottosegretario Wanda Ferro. Le misure riguardano sia il rafforzamento delle strutture amministrative degli enti sia i percorsi di riequilibrio e risanamento finanziario.

Per quanto riguarda il personale e le dotazioni organiche, la Commissione ha espresso parere favorevole alle richieste presentate dai Comuni di Crucoli, Pietrapaola, Scilla, Soverato, Ciminà, Rogliano e Savelli, consentendo il rafforzamento delle rispettive strutture amministrative.

Il riequilibrio finanziario e il monitoraggio degli enti

Sul fronte della finanza locale, sono stati invece esaminati il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Ardore, le ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato dei Comuni di Calopezzati e Falconara Albanese, i piani di estinzione dei Comuni di Ferruzzano e Caraffa di Catanzaro e il monitoraggio delle misure adottate dal Comune di Gioia Tauro nell’ambito delle procedure previste dal Testo unico degli enti locali.