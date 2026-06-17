Fondi enti locali, Ferro: ‘Importanti provvedimenti per 13 comuni calabresi’
"Obiettivo garantire migliori servizi ai cittadini e creare condizioni favorevoli allo sviluppo dei territori". Il dettaglio dei Comuni coinvolti
17 Giugno 2026 - 17:49 | Comunicato stampa
Sono tredici i comuni calabresi interessati da importanti provvedimenti approvati oggi, tra gli altri, dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali del Ministero dell’Interno, presieduta dal Sottosegretario Wanda Ferro. Le misure riguardano sia il rafforzamento delle strutture amministrative degli enti sia i percorsi di riequilibrio e risanamento finanziario.
Per quanto riguarda il personale e le dotazioni organiche, la Commissione ha espresso parere favorevole alle richieste presentate dai Comuni di Crucoli, Pietrapaola, Scilla, Soverato, Ciminà, Rogliano e Savelli, consentendo il rafforzamento delle rispettive strutture amministrative.
Il riequilibrio finanziario e il monitoraggio degli enti
Sul fronte della finanza locale, sono stati invece esaminati il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Ardore, le ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato dei Comuni di Calopezzati e Falconara Albanese, i piani di estinzione dei Comuni di Ferruzzano e Caraffa di Catanzaro e il monitoraggio delle misure adottate dal Comune di Gioia Tauro nell’ambito delle procedure previste dal Testo unico degli enti locali.
“L’impegno del Governo – ha affermato il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro – è quello di affiancare concretamente gli enti locali, sostenendo sia il rafforzamento della capacità amministrativa sia il percorso di stabilità finanziaria, con l’obiettivo di garantire servizi migliori ai cittadini e creare condizioni più favorevoli allo sviluppo dei territori”.
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