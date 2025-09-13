La comunicazione che ha riguardato Trocini, raccontata da chi era presente in sala stampa

La comunicazione che ha riguardato mister Trocini e che ha preceduto la gara della Reggina contro la Nissa ha generato dubbi e interpretazioni. Tutto nasce da un avviso riservato ai giornalisti, improvvisamente e molto velocemente arrivato anche sui social, in cui si parlava di “motivi personali” e di una “breve dichiarazione a fine gara”. Espressioni che, lette fuori contesto, hanno alimentato ipotesi e timori in un momento delicato per la squadra, reduce dalla sconfitta all’esordio in campionato. Eravamo presenti insieme ai soliti pochi colleghi, anzi per l’occasione, mancava anche qualcuno degli habitué.

Alla conferenza stampa pre-partita, mister Trocini ha spiegato chiaramente la situazione: “Dopo la partita con la Nissa non potrò fermarmi perché devo partire da Lamezia per prendere un aereo per Roma. Non avrò più la possibilità di andarci fino a Natale, quindi approfitto ora. Rischio di perderlo e il biglietto mi è costato tanto“, ha detto sorridendo.

Per garantire comunque un confronto con la stampa, il tecnico e i responsabili della comunicazione hanno concordato che, al termine del match, Trocini rilascerà una dichiarazione di sintesi valida per tutti i giornalisti presenti.

La scelta di avvisare con largo anticipo ha forse alimentato letture distorte, come quel “motivi personali” non meglio specificati. Ma i fatti raccontati sono questi: solo un problema di tempi. Magari per la prossima volta, si torni al vecchio sistema… quello della telefonata (altri tempi). Ora l’attenzione è meglio che si concentri tutta sul campo, con la necessità di conquistare una vittoria domenica contro la Nissa.