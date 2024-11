Nasce la Comunità Patrimoniale ‘Faro per i Forti dello Stretto’. Latella: ‘Lavoro sinergico per la valorizzazione dei 23 fortini’ 

Il consigliere delegato a Messina, in rappresentanza del sindaco Falcomatà, per la firma del protocollo

Continua il lavoro sinergico tra le due Amministrazioni di Reggio e Messina, guidate dai sindaci Giuseppe Falcomatà e Federico Basile. A battesimo la Comunità Patrimoniale “Faro per i Forti dello Stretto”, un’iniziativa che unisce il territorio e le comunità delle sponde di Reggio e Messina. Alla presenza del Sindaco di Messina, Federico Basile, e dell’Assessore alla Valorizzazione e Promozione del Patrimonio Fortificato, Enzo Caruso, è stato sottoscritto nel Salone degli Specchi della Città Metropolitana di Messina l’atto di costituzione della Comunità Patrimoniale, promossa dal Centro Studi MedFort. In rappresentanza del Comune di Reggio Calabria, per la firma era presente il consigliere comunale con delega al turismo, Giovanni Latella, insieme ad altre autorità locali.

Valorizzazione dei Forti dello Stretto

La Comunità Patrimoniale rappresenta un’importante iniziativa per valorizzare il patrimonio culturale e territoriale costituito dalla vasta rete di fortificazioni costruite lungo le due sponde di Reggio e Messina, a partire dall’indomani dell’Unità d’Italia. Questo patrimonio si intreccia con i numerosi edifici di architetture fortificate che caratterizzano lo Stretto, proponendosi come un ponte ideale dal forte valore identitario e turistico.

Obiettivi della Comunità Patrimoniale

L’obiettivo dell’iniziativa, che coinvolge istituzioni locali e associazioni del terzo settore, è riconoscere e tutelare questa ricchezza, favorendo la cooperazione tra i vari soggetti coinvolti e mirando al riconoscimento della Comunità da parte del Consiglio d’Europa. La sinergia tra le istituzioni, come sottolineato dal Sindaco Basile e dall’Assessore Caruso, è fondamentale per creare una rete di valorizzazione e promozione di un patrimonio unico, capace di diventare uno dei principali asset culturali e architettonici.

Eventi e progetti futuri

Nel suo intervento, il consigliere Latella ha evidenziato: