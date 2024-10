Feste Mariane, Versace conferma Fedez e annuncia la data di presentazione degli eventi

A Reggio Calabria è iniziato il countdown per l’arrivo della festa patronale dedicata alla Madonna della Consolazione. Eventi religiosi e civili ruotano attorno a quella che è una tradizione secolare: la processione della Vara.

Come ogni, CityNow ha provato ad annunciare in anteprima gli artisti che si esibiranno nelle due giornate principali della festa: il sabato ed il martedì. Le anticipazioni di quest’anno, in riferimento, in particolar modo all’arrivo nella città dello Stretto di Fedez, sono state confermate dal Vice Sindaco metropolitano. Carmelo Versace, infatti, è stato ospite dell’ultima puntata di Live Break.

“Dai nomi che avete fatto – ha detto Versace con il sorriso – è evidente che avete delle ottime fonti. Ci avete azzeccato, in particolar modo sul grande nome”.

Il vice sindaco ha escluso, invece, l’indiscrezione, pubblicata da altri giornali, secondo cui quest’anno la festa sarebbe stata animata dalla presenza di Gigi D’Alessio.

“Quest’anno si è provato a rispondere alla bellissima iniziativa della Regione Calabria con il Vinitaly nella sibaritide. Anche a Reggio Calabria abbiamo dato un importante supporto a quelle che saranno delle attività, oltre ai festeggiamenti tradizionali. Basti pensare che partiremo con con i concerti sin da giorno 11, per poi concludersi la settimana successiva. Ci sarà Scirubetta, che abbiamo presentato qualche giorno fa, oltre 36 pasticcieri non soltanto a livello nazionale, ma a livello internazionale. E ancora il Bergarè, l’arte madonnarla reggina, il teatro vernacolare alla Villa Umberto I, qui comune offrirà tutti quelli che saranno i servizi a queste associazioni e loro si esibiranno gratuitamente. Sperando che questo teatro possa essere diciamo itinerante”.

Al termine del suo intervento sulle sue festività mariane, Versace, rispondendo ad una provocazione del consigliere Massimo Ripepi, il quale ha affermato che “Fedez non lo entusiasma” ha annunciato che la presentazione del calendario degli eventi si terrà martedì 10 settembre.