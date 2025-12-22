Reggio, successo dell’Orchestra Giovanile dello Stretto con il ‘Concerto di Natale’ al Seminario Arcivescovile

Il programma estremamente vario ha guidato il pubblico in un viaggio attraverso epoche e generi differenti, confermando l'eccezionale versatilità e il talento dei ragazzi dell'Orchestra Giovanile

Si è svolto con grande successo il concerto dell’Orchestra Giovanile dello Stretto “Vincenzo Leotta”, un evento che ha celebrato la musica come strumento di inclusione e crescita sociale. Organizzato dall’Orchestra in collaborazione con il Seminario Arcivescovile di Reggio Calabria, il concerto ha offerto un viaggio musicale eclettico, spaziando dalle marce sinfoniche ai grandi classici del pop e del Natale.

Nel corso della serata, il m^ Alessandro Monorchio ha illustrato l’anima del progetto orchestrale, nato nel 2012 per diffondere la cultura musicale tra i giovani del territorio.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Don Simone Gatto, rettore del Seminario, per il fondamentale supporto ai giovani musicisti dell’orchestra: il seminario offre infatti ai ragazzi gli spazi essenziali per le prove e le esibizioni, rappresentando una vera casa per il progetto. Come sottolineato anche dalla vicepresidente Maria Giovanna Barilla, il successo dell’evento è frutto dell’impegno costante dei ragazzi e dei maestri che mettono a disposizione la loro altissima competenza musicale a titolo gratuito.

Un programma tra epoche e generi diversi

Il programma, estremamente vario ha guidato il pubblico in un viaggio attraverso epoche e generi differenti, confermando l’eccezionale versatilità e il talento dei ragazzi dell’Orchestra Giovanile dello Stretto.

L’apertura è stata affidata all’energia di Jingle Bells Forever, tra le melodie natalizie più amata d’America. Il tono si è poi fatto più introspettivo con il celebre Largo dalla Sinfonia dal Nuovo Mondo di Dvořák, per poi lasciare spazio a momenti di puro virtuosismo con la tuba di Giorgio Minea e il flauto di Letizia Fallanca e a seguire, i giovani musicisti, diretti dal m^Monorchio hanno coinvolto la platea con il calore di Let It Snow! e l’energia di Feliz Navidad.

L’Orchestra, che oggi conta circa 40 elementi, è il primo nucleo calabrese delle Orchestre e dei Cori Nazionali Giovanili, aderente al Sistema Abreu, presidente onorario, Claudio Abbado.

