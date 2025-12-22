Reggio, ad Arasì un pomeriggio di gioia e tradizione con ‘Arriva Babbo Natale’

Un pomeriggio all’insegna dell’allegria, della spensieratezza e del divertimento ha animato la comunità di Arasì grazie all’evento “Arriva Babbo Natale”, promosso dalla Parrocchia Santa Maria del Popolo – Arasì e dal Comitato Feste 2025. Un appuntamento molto atteso che ha trasformato il paese in un luogo di festa, riportando tra le sue strade il calore e la magia del Natale.

Grande entusiasmo ha accompagnato l’arrivo di Babbo Natale, affiancato dalla sua instancabile Elfa aiutante, capaci di coinvolgere i bambini con sorrisi, giochi e momenti di condivisione. L’iniziativa ha emozionato anche gli adulti grazie a un richiamo alle tradizioni di un tempo: così come accadeva circa 35 anni fa, l’asinello ha fatto da simbolico sostituto della renna, riportando alla memoria un’usanza semplice ma molto sentita dalla comunità.

La manifestazione ha registrato una numerosa presenza di famiglie, molte delle quali hanno fatto ritorno nel proprio paese d’origine per permettere ai più piccoli di vivere un’esperienza semplice ma significativa. Un segnale concreto del forte legame con Arasì e della volontà di trasmettere alle nuove generazioni l’amore per le proprie radici.