Reggio Onirica, stop per maltempo: il programma aggiornato
A causa delle avverse condizioni meteo, gli eventi di Reggio Onirica previsti per la giornata odierna sono annullati. I dettagli del nuovo programma rimodulato per le prossime giornate
21 Dicembre 2025 - 18:06 | Comunicato Stampa
A causa delle avverse condizioni meteo, gli eventi di Reggio Onirica previsti per la giornata odierna sono annullati. La decisione è stata assunta al fine di garantire la sicurezza del pubblico, degli artisti e degli operatori coinvolti; l’organizzazione ringrazia i cittadini per la comprensione.
Reggio Onirica – Un sogno lungo tre giorni, iniziativa inserita nel cartellone del Natale 2025 della Città di Reggio Calabria e finanziata con fondi POC, prosegue regolarmente secondo il programma aggiornato. Il percorso esperienziale interesserà Corso Garibaldi e il Lungomare Falcomatà trasformando il centro storico in un racconto urbano diffuso tra performance artistiche, musica dal vivo, installazioni luminose e scenografie immersive.
Il nuovo programma: orari e location
Ecco i dettagli del nuovo programma rimodulato per le prossime giornate:
- Piazza Duomo: installazione scenografica con statua vivente, musica dal vivo e bolle di sapone. Lunedì 22 dicembre (ore 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00) e martedì 23 dicembre (ore 16:00, 17:00, 18:00, 19:00);
- Arena dello Stretto: spettacolo di fuoco. Lunedì 22 dicembre (ore 16:45, 18:00, 19:30) e martedì 23 dicembre (ore 16:45, 18:00, 19:30);
- Lungomare Falcomatà: performance aeree tra alberi, luce e musica. Lunedì 22 dicembre (ore 17:15, 18:15, 19:15, 20:15) e martedì 23 dicembre (ore 17:15, 18:15, 19:15);
- Tapis Roulant: installazione luminosa con effetti. Lunedì 22 e martedì 23 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 20:00 in modalità continuata;
- Chiesa di San Giorgio al Corso: scultura di ghiaccio dal vivo a cura del Maestro Amelio Mazzella. Lunedì 22 e martedì 23 dicembre dalle ore 14:30;
- Scalinate del Teatro Cilea: performance di equilibrio e acrobatica. Lunedì 22 e martedì 23 dicembre (ore 16:15, 17:30, 18:45, 19:30);
- Piazza Italia: teatro dei burattini (lunedì 22 dicembre ore 11:30, 12:30, 16:30, 17:15, 18:00; martedì 23 dicembre ore 12:30, 16:30, 17:15, 18:00);
- Piazza Italia: concerto dei Peddaroti. Lunedì 22 e martedì 23 dicembre (ore 18:00 e 19:30);
- Piazza Camagna: animazione con giocolieri, acrobati e DJ set. Lunedì 22 e martedì 23 dicembre (ore 17:30, 18:30, 19:30);
- Piazza Castello: installazione scenografica con laser e videoproiezioni. Lunedì 22 e martedì 23 dicembre dalle ore 17:30 alle ore 23:00.
Per informazioni è attivo l’Info Point lungo il percorso dell’evento in Piazza Italia; il pubblico è invitato a seguire la parata itinerante e la brass band che accompagneranno il racconto urbano di Reggio Onirica.