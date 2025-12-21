Reggio Onirica, stop per maltempo: il programma aggiornato

A causa delle avverse condizioni meteo, gli eventi di Reggio Onirica previsti per la giornata odierna sono annullati. I dettagli del nuovo programma rimodulato per le prossime giornate

A causa delle avverse condizioni meteo, gli eventi di Reggio Onirica previsti per la giornata odierna sono annullati. La decisione è stata assunta al fine di garantire la sicurezza del pubblico, degli artisti e degli operatori coinvolti; l’organizzazione ringrazia i cittadini per la comprensione.

Reggio Onirica – Un sogno lungo tre giorni, iniziativa inserita nel cartellone del Natale 2025 della Città di Reggio Calabria e finanziata con fondi POC, prosegue regolarmente secondo il programma aggiornato. Il percorso esperienziale interesserà Corso Garibaldi e il Lungomare Falcomatà trasformando il centro storico in un racconto urbano diffuso tra performance artistiche, musica dal vivo, installazioni luminose e scenografie immersive.

Il nuovo programma: orari e location

Ecco i dettagli del nuovo programma rimodulato per le prossime giornate:

Piazza Duomo : installazione scenografica con statua vivente, musica dal vivo e bolle di sapone. Lunedì 22 dicembre (ore 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00) e martedì 23 dicembre (ore 16:00, 17:00, 18:00, 19:00);

: installazione scenografica con statua vivente, musica dal vivo e bolle di sapone. Lunedì 22 dicembre (ore 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00) e martedì 23 dicembre (ore 16:00, 17:00, 18:00, 19:00); Arena dello Stretto : spettacolo di fuoco. Lunedì 22 dicembre (ore 16:45, 18:00, 19:30) e martedì 23 dicembre (ore 16:45, 18:00, 19:30);

: spettacolo di fuoco. Lunedì 22 dicembre (ore 16:45, 18:00, 19:30) e martedì 23 dicembre (ore 16:45, 18:00, 19:30); Lungomare Falcomatà : performance aeree tra alberi, luce e musica. Lunedì 22 dicembre (ore 17:15, 18:15, 19:15, 20:15) e martedì 23 dicembre (ore 17:15, 18:15, 19:15);

: performance aeree tra alberi, luce e musica. Lunedì 22 dicembre (ore 17:15, 18:15, 19:15, 20:15) e martedì 23 dicembre (ore 17:15, 18:15, 19:15); Tapis Roulant : installazione luminosa con effetti. Lunedì 22 e martedì 23 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 20:00 in modalità continuata;

: installazione luminosa con effetti. Lunedì 22 e martedì 23 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 20:00 in modalità continuata; Chiesa di San Giorgio al Corso : scultura di ghiaccio dal vivo a cura del Maestro Amelio Mazzella. Lunedì 22 e martedì 23 dicembre dalle ore 14:30;

: scultura di ghiaccio dal vivo a cura del Maestro Amelio Mazzella. Lunedì 22 e martedì 23 dicembre dalle ore 14:30; Scalinate del Teatro Cilea : performance di equilibrio e acrobatica. Lunedì 22 e martedì 23 dicembre (ore 16:15, 17:30, 18:45, 19:30);

: performance di equilibrio e acrobatica. Lunedì 22 e martedì 23 dicembre (ore 16:15, 17:30, 18:45, 19:30); Piazza Italia : teatro dei burattini (lunedì 22 dicembre ore 11:30, 12:30, 16:30, 17:15, 18:00; martedì 23 dicembre ore 12:30, 16:30, 17:15, 18:00);

: teatro dei burattini (lunedì 22 dicembre ore 11:30, 12:30, 16:30, 17:15, 18:00; martedì 23 dicembre ore 12:30, 16:30, 17:15, 18:00); Piazza Italia : concerto dei Peddaroti. Lunedì 22 e martedì 23 dicembre (ore 18:00 e 19:30);

: concerto dei Peddaroti. Lunedì 22 e martedì 23 dicembre (ore 18:00 e 19:30); Piazza Camagna : animazione con giocolieri, acrobati e DJ set. Lunedì 22 e martedì 23 dicembre (ore 17:30, 18:30, 19:30);

: animazione con giocolieri, acrobati e DJ set. Lunedì 22 e martedì 23 dicembre (ore 17:30, 18:30, 19:30); Piazza Castello: installazione scenografica con laser e videoproiezioni. Lunedì 22 e martedì 23 dicembre dalle ore 17:30 alle ore 23:00.

Per informazioni è attivo l’Info Point lungo il percorso dell’evento in Piazza Italia; il pubblico è invitato a seguire la parata itinerante e la brass band che accompagneranno il racconto urbano di Reggio Onirica.