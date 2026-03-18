‘Concerto di Primavera: al Cine Teatro Odeon le grandi musiche del cinema per una serata di solidarietà

Sabato 21 marzo alle ore 21.00, il Cine Teatro Odeon di Reggio Calabria ospiterà il “Concerto di Primavera – Musiche da Oscar”, un evento speciale che unisce l’emozione delle colonne sonore più celebri del cinema a un importante obiettivo benefico.

La serata, presentata da Maurizio Insardà, vedrà protagonisti il Maestro Andrea Calabrese e il Maestro Cosimo Ascioti, accompagnati da altri talentuosi musicisti. Il pubblico sarà guidato in un viaggio musicale tra le note che hanno segnato la storia del grande schermo, evocando atmosfere indimenticabili e ricordi legati ai capolavori cinematografici premiati con l’Oscar.

Oltre al valore artistico, l’iniziativa si distingue per il suo forte impegno sociale. Il ricavato della serata contribuirà infatti all’acquisto di un sollevatore trasportabile destinato a persone con disabilità fisiche. Lo strumento sarà messo a disposizione di associazioni del territorio impegnate nella promozione dello sport, sia a livello agonistico che amatoriale, con l’obiettivo di rendere le strutture più accessibili e inclusive.

Il costo del biglietto è di soli 10 euro, una cifra simbolica che permetterà a molti di partecipare e, allo stesso tempo, di contribuire concretamente a una causa importante. L’evento è promosso dal Lions Club della Zona 29 e dal Kiwanis Club Reggio Calabria 2007, realtà da sempre attive nel sociale.

“Una serata di grande musica e di grande cuore”, come sottolineano gli organizzatori, in cui ogni nota diventa un gesto di solidarietà. Un’occasione per vivere la magia della musica e dimostrare che la cultura può essere anche uno strumento di inclusione e supporto per chi ne ha più bisogno.