Concerto a tema al Porto degli Ulivi di Rizziconi

Sarà un giovedì di musica, domani, 20 dicembre per tutti gli ospiti del Porto degli Ulivi a Rizziconi, grazie alla performance degli allievi del Liceo Statale “Giuseppe Rechichi” di Polistena.

A partire dalle ore 17, infatti, studenti e docenti saranno insieme per un concerto dedicato non solo ai più noti brani della tradizione di Natale, ma anche a pezzi celebri del repertorio classico e moderno.

In ensemble orchestrale e in band, gli studenti dell’indirizzo musicale con sede a Cinquefrondi daranno prova del loro talento nel cuore commerciale della Piana di Gioia Tauro.

Un’occasione per fare rete con il territorio e rendere pubbliche le eccellenze e le competenze che, ogni giorno, si costruiscono all’interno delle aule scolastiche.

Il Musicale non è nuovo a questo genere di iniziative rivolte non solo alla provincia di Reggio Calabria, ma anche al di fuori di essa, come dimostra l’esibizione dello scorso 15 dicembre a Catanzaro.

In quella occasione gli studenti del Liceo diretto da Francesca Maria Morabito sono saliti sul palco del Politeama per l’iniziativa “Cassiodoro il Grande”, finalizzata a diffondere tra le giovani generazioni la conoscenza del personaggio simbolo della storia e dell’identità calabrese.

Un progetto che ha coinvolto gli istituti musicali di tutte le province nel più specifico percorso scolastico: “Vivarium Conoscere Cassiodoro”.

Il pomeriggio di giovedì sarà utile anche per conoscere gli indirizzi di studio del Liceo, con la presenza di alcuni docenti disponibili ad offrire alcune informazioni prima del prossimo open day fissato al 19 gennaio.

«Ringrazio il direttore del Centro Commerciale Porto degli Ulivi, Loiacono – afferma il Dirigente Morabito – per la straordinaria opportunità offerta ai nostri studenti. È segnale di un’imprenditoria dinamica, aperta alle realtà culturali e ai giovani, foriera di nuove e stimolanti sinergie».