Musica e spiritualità a Reggio con il Concerto meditativo del Seminario Pio XI

Il Seminario Arcivescovile Pio XI di Reggio Calabria ha ospitato un evento di rara intensità emotiva e spirituale lo scorso 06 aprile 2025, che ha unito la bellezza della musica religiosa alla riflessione profonda sulla Passione di Cristo.

Il concerto meditativo, organizzato nell’ambito della preparazione ai riti della Settimana Santa, ha visto la partecipazione del Coro Polifonico San Paolo e della Corale Polifonica Mater Dei, diretti con grande maestria dalla professoressa Carmen Cantarella.

Il cuore dell’evento è stato l’esecuzione dell’opera religiosa di Franz Liszt, Via Crucis, n. 53, un capolavoro che esplora le ultime ore di vita di Gesù attraverso una serie di meditazioni musicali. L’opera, eseguita con rara sensibilità, ha reso palpabile la sofferenza e la spiritualità del momento, permettendo al pubblico di immergersi in un viaggio interiore profondo e toccante.

Le melodie struggenti di Liszt sono state alternate dalle meditazioni spirituali di Mons. Attilio Nostro, Vescovo di Mileto – Nicotera – Teopea, che ha offerto una riflessione sulla Passione di Cristo, invitando i presenti a vivere con maggiore consapevolezza e intensità il mistero della Settimana Santa. La voce narrante di Enzo Zolea ha ulteriormente accentuato la potenza evocativa dei brani, guidando l’uditorio in un percorso di ascolto e di preghiera.

A impreziosire ulteriormente l’esecuzione, al pianoforte si è esibita Emanuela Marcianò, il cui accompagnamento ha arricchito le esecuzioni corali con particolare delicatezza e sensibilità. La sua interpretazione al piano è stata la perfetta cornice sonora per le voci del coro, creando un’armonia che ha toccato le corde più profonde dell’anima.

Questo concerto meditativo si inserisce all’interno della scelta culturale e spirituale dell’équipe formativa del Seminario Arcivescovile, un luogo da sempre attento a proporre esperienze che coniughino la formazione religiosa con l’arte, la cultura e la bellezza. Con questo evento, il Seminario ha offerto alla comunità reggina un’occasione unica di riflessione e di elevazione spirituale, preparando i cuori dei fedeli ai solenni riti della Settimana Santa.

Leggi anche

L’incontro di musica, meditazione e spiritualità ha rappresentato non solo un omaggio all’opera di Franz Liszt, ma anche un’opportunità per rivivere, attraverso l’arte, la Passione di Cristo, in un contesto di raccoglimento e contemplazione, impreziositi dalla splendida cornice della Cappella San Paolo del Seminario Arcivescovile. Un momento che, senza dubbio, rimarrà impresso nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di partecipare.