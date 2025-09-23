‘Autozeta’ apre le porte al futuro: visita dei vertici Stellantis alla storica concessionaria di Vibo – FOTO

Ci sono giornate che sembrano uguali alle altre. Poi ce ne sono alcune che raccontano, in silenzio, che qualcosa sta per cambiare davvero.

Alla sede storica di Autozeta a Vibo Valentia, l’aria era diversa. L’energia pure. Il motivo? L’arrivo della Dott.ssa Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis, accompagnata dal suo team. Un incontro importante, sì. Ma anche qualcosa di più: una dichiarazione d’intenti.

Un “benvenuto”. Perché Leapmotor Italia entra ufficialmente nella famiglia Autozeta. E quando un nuovo brand si unisce a un gruppo che porta in alto i nomi di Peugeot, Citroën, Citroën Ami, Opel e Spoticar, non è solo una firma in più. È una visione che prende forma.

“Un passo avanti, in una direzione chiara: quella dell’innovazione”.

Leapmotor non è solo un nuovo marchio. È un segnale

Un marchio giovane, elettrico, coraggioso. Che guarda alle cose da una prospettiva diversa. Esattamente come fa Autozeta, ogni giorno, da anni. Chi pensa che il cambiamento debba arrivare da Milano o Torino, si sbaglia: in Calabria, a Vibo come a Reggio, c’è chi lo costruisce, pezzo dopo pezzo.

Ed è questo il senso più profondo dell’incontro: costruire alleanze che parlano di futuro, di sostenibilità, di nuovi modi di muoversi. E, perché no, anche di sognare.

Dentro Autozeta qualcosa si è mosso. Fuori, anche

C’è stata emozione, c’è stato orgoglio. C’erano gli occhi di chi lavora dietro le quinte, ogni giorno. E che sa bene quanto conti un momento così. Non si rappresenta un brand solo esponendo auto in showroom. Lo si rappresenta credendoci per primi.