Conclusa a Reggio la ‘Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica’

Si è conclusa la XXVIII Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica indetta dal Miur, ed organizzata su tutto il territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria dal Planetario Pythagoras.

Il plauso dell’Amministrazione di Palazzo Alvaro, del Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà e del Consigliere delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio, va alla professoressa Angela Misiano, che coordina il Planetario, e al suo staff, che ne che ha curato l’organizzazione.

“Un lavoro egregio quello svolto dalla struttura – sono state le parole di Quartuccio – che riesce ad appassionare i giovani, e non solo in occasione di manifestazioni di portata nazionale come questa. Una serie di incontri a tema sono serviti ad aprire un mondo agli occhi degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, fornendogli delle conoscenze di base importantissime e aprendo la loro mente alla cultura scientifica e tecnica, anche mostragli le applicazioni pratiche. Il Sindaco Giuseppe Falcomatà – conclude il delegato – sostiene fortemente la diffusione culturale, offrendo ai ragazzi gli strumenti fondamentali per il loro futuro, e il Pythagoras ne è un tramite eccellente”.