“Si è concluso il corso di preparazione per minori stranieri non accompagnati (Msna) da me organizzato in collaborazione con l’Unicef al quale hanno partecipato 35 persone”.

È quanto rende noto il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale.

“Sono globalmente 595 i soggetti formati a prendersi cura degli sventurati minorenni sbarcati sulle nostre coste in situazioni drammatiche – spiega il Garante – e questo è stato possibile grazie alla proficua collaborazione di Unicef, Università Mediterranea di Reggio Calabria, Ufficio Migrantes dell’arcidiocesi di Cosenza e Lamezia Terme, Cidis e Camera Minorile di Cosenza. Altri corsi sono in fase di attivazione entro il mese di gennaio 2019”.

“La Legge Zampa – continua Marziale – conferisce ai Garanti regionali il compito di individuare vocazioni sul territorio e formarle, per poi dare ai Tribunali per i minorenni del territorio, nel nostro caso Catanzaro e Reggio Calabria, gli elenchi ove attingere per assegnare i tutori ai ragazzi. Il protocollo relativo all’espletamento delle procedure è stato siglato dal Garante e dai Presidenti dei due Tribunali calabresi il 20 novembre 2017”.