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Concluso il progetto di economia al ‘Ferraris – Da Empoli’

Si è concluso all'istituto Ferraris-Da Empoli il progetto didattico sull'educazione economica promosso dalla Fenafi, tra valori di cittadinanza e nuove competenze per i giovani

21 Dicembre 2016 - 10:04 | di Redazione

Martorano, presidente Fenafi, al progetto di educazione economica del Ferraris-Da Empoli di Reggio Calabria

Concluso il progetto didattico “Economia, competenza di cittadinanza consapevole” all’istituto “Ferraris – Da Empoli” di Reggio Calabria promosso dalla Fenafi (Federazione nazionale delle società finanziarie) presieduta dall’avvocato Santo Alfonso Martorano volto a promuovere l’educazione economica a partire dai banchi di scuola per spingere i ragazzi di oggi, cittadini di domani, a comportamenti attivi e consapevoli.

Le parole della dirigente Princi sul progetto

A tirare le somme su un progetto che ha coinvolto esperti docenti del settore che hanno interagito con gli studenti dell’I.T.E “Ferraris – Da Empoli” è proprio la preside Giuseppina Princi che ha messo in evidenza le finalità di un progetto atto a “promuovere quei valori di cittadinanza attiva e responsabile in un momento particolarmente difficile quale quello di oggi. La stessa economia deve essere uno strumento e mai un fine – aggiunge la dirigente Princi – Il protocollo con la Fenafi, e ringrazio il presidente Martorano, ha permesso agli studenti di acquisire nuove competenze necessarie per un inserimento attivo e responsabile nel mercato del lavoro. Inoltre, il progetto si è sposato bene con i nuovi indirizzi di studio attivati dall’istituto Ferraris quali AFM (Amministrazione finanza e marketing) e SIA (Sistemi informativi aziendali) e proprio attraverso lo studio delle materie giuridiche ed economiche, abbiamo promosso una conoscenza micro e macro economica del “Sistema Paese”, delle dinamiche imprenditoriali e del processo di globalizzazione economica e fiscale”.

Per il presidente della Fenafi, avvocato Martorano “la scuola è un canale privilegiato per veicolare iniziative, conoscenze e competenze di educazione finanziaria e riveste un ruolo fondamentale perché consente di raggiungere una vasta fascia della popolazione e agevola il processo di avvicinamento, o familiarizzazione, dei consumatori di domani ai temi finanziari.

Il ruolo della Fenafi per i giovani del territorio

Attraverso i nostri esperti, siamo entrati a scuola per sostenere attivamente le misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche attive del lavoro.

Inoltre, la Fenafi sta promuovendo una serie di iniziative a favore di tutte le società finanziarie e associate, a partire dalla M3 Prestitichiari S.p.A, e con questo tipo di attività didattica vuole selezionare delle risorse umane attive, capaci, pronte a scommettere sul proprio futuro. In questo modo, creiamo le giuste opportunità lavorative per i giovani della nostra provincia che, usciti da scuola, possono inserirsi in un contesto nazionale nel mondo finanziario”.

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