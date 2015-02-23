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Concluso workshop “High end retouching” con Francesco Marzoli

Si è concluso il workshop High end retouching con Francesco Marzoli: ritocco professionale, file Raw e colore dell'incarnato per fotografi e ritoccatori

23 Febbraio 2015 - 19:52 | di Redazione

Workshop High end retouching con Francesco Marzoli, Il Cerchio dell'Immagine

di Fabiana Tripodi – Si è concluso sabato 21 febbraio presso la sede dell’associazione Il Cerchio dell’Immagine, il workshop “HIGH END RETOUCHING” con Francesco Marzoli.
Il corso, rivolto a fotografi professionisti e ritoccatori, ha fornito agli studenti competenze specifiche al fine di ottenere una foto post prodotta in maniera professionale e con la stessa qualità di una campagna pubblicitaria. Tra gli argomenti affrontati durante l’incontro, si è parlato anche dell’analisi e dello sviluppo del file Raw, del ritocco capelli, occhi e bocca e del colore corretto dell’incarnato.
Marzoli, classe 1995, mostra fin da piccolo passione per l’arte e la pittura. Autore della prima Guida su Camera Raw, è docente presso il Master in Economia e Management dell’Arte e dei Beni Culturali della Business School del Sole 24 Ore. Cofondatore dei CCC – Color Correction Campus e dei White Rabbits, dal 2010 è anche Pro-Supporter della TAU Visual Associazione Nazionale Fotografi Professionisti.
www.ilcerchiodellimmagine.it

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