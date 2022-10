Concorsi e assunzioni al comune di Reggio, l'opposizione vuole vederci chiaro

Comune di Reggio Calabria, importante seduta in commissione Controllo e Garanzia sul tema delle assunzioni. L’amministrazione comunale ha rinunciato alla convenzione con il Formez per quanto concerne la gestione dei concorsi, e si attendono novità per capire come sarà gestito il piano di assunzioni.

Convocata per domani, martedi 11 ottobre, una seduta in commissione Controllo e Garanzia, presieduta dal consigliere di opposizione Massimo Ripepi. Previste le audizioni del Direttore Generale del comune Francesco Barreca e del dirigente al personale Iolanda Mauro.

L'opposizione insorge e vuole vederci chiaro, il consigliere di minoranza Mario Cardia ha chiesto e ottenuto l’audizione dei due dirigenti prevista per domani.

"La scelta del Comune -dichiara Cardia- comunicata dall’assessore Gangemi, di rinunciare a Formez per la gestione dei concorsi, è molto grave, perché Formez rappresenta lo Stato e nella nostra città non si fanno concorsi da 20 anni, quindi serve il massimo della trasparenza. Inoltre c’era già una convenzione con Formez discussa in Commissione Bilancio. Perchè rinunciare improvvisamente allo Stato per fare i concorsi? Perchè affidare i concorsi ad una ditta qualsiasi scelta sul Mepa?”, conclude Cardia.

Saranno questi gli interrogativi che bisognerà chiarire nel corso della seduta in commissione Controllo e Garanzia, con l’amministrazione comunale che dovrà dettagliare come intende procedere con il piano delle assunzioni e quale società gestirà il servizio.

Palazzo San Giorgio vive da anni una preoccupante situazione di sottodimensionamento della pianta organica, che rallenta e non poco l’andamento della macchina amministrativa. Le assunzioni previste rappresentano una fondamentale boccata d’ossigeno, che si spera possa arrivare il più presto possibile.