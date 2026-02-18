Arma dei Carabinieri, concorso per 898 Allievi Marescialli

“Se vuoi metterti in gioco e costruire il tuo futuro nell’Arma dei Carabinieri, questo è il momento!”. Dal 18 febbraio al 19 marzo, è possibile candidarsi per il concorso Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri. Un’opportunità di crescita personale e professionale per 898 giovani, tra i 17 ed i 26 anni, che vogliano mettersi al servizio della collettività, beneficiando di una formazione di alto livello e conseguendo una laurea triennale in Scienze Giuridiche e della Sicurezza.

Gli aspiranti potranno presentare la domanda online fino al 19 marzo attraverso il sito ufficiale dell’Arma nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter e sostenendo le prove previste dal bando:

scritte di preselezione;

di composizione italiana;

di efficienza fisica;

accertamenti psico-fisici e attitudinali;

prova orale.

Una carriera tra valori e professionalità

Decidere di arruolarsi nell’Arma significa entrare a far parte di un’Istituzione ricca di tradizioni e valori, in grado di garantire elevate esperienze formative. L’impiego spazia dai reparti Territoriali a quelli Speciali, distribuiti su tutto il territorio nazionale, a partire dalle Stazioni dei Carabinieri, vero presidio di prossimità a tutela della legalità.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso del diploma, o che siano in grado di conseguirlo nell’anno scolastico 2025/2026. I vincitori, ammessi al 16° Corso Triennale Allievi Marescialli, frequenteranno un periodo di formazione di tre anni presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze.

I giovani Marescialli ricopriranno incarichi di responsabilità nelle varie organizzazioni e reparti dell’Arma dei Carabinieri rappresentando un insostituibile punto di riferimento per la collettività.

Una volta completato il ciclo di studi e conseguita la laurea di 1° livello, i neo marescialli inizieranno un’attività lavorativa dinamica, in grado di garantire importanti soddisfazioni sul piano umano e professionale.