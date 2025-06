Torna in Calabria il Concorso Internazionale dei Madonnari

Dal 2 al 5 agosto 2025, tornerà a Taurianova (Reggio Calabria) il “Concorso Internazionale dei Madonnari”, giunto alla sua decima edizione. L’evento richiama artisti provenienti da tutto il mondo.

Organizzata dall’associazione “Amici del Palco”, la manifestazione si prepara a vivere un’edizione speciale. Il concorso si inserisce infatti nel contesto dell’Anno Giubilare, e il 4 agosto coinciderà con il Giubileo Diocesano degli Artisti: «un momento di condivisione spirituale e culturale – sottolinea una nota – che vedrà riuniti pittori, madonnari, scultori e creativi per celebrare la forza generativa dell’arte», insieme al vescovo della diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, mons. Giuseppe Alberti.

Tema 2025: “Artisti di Speranza”

Saranno oltre 50 gli artisti coinvolti, tra maestri affermati e giovani talenti, che lavoreranno fianco a fianco trasformando il centro cittadino in un laboratorio che trasforma la strada in racconto, sotto la direzione artistica della professoressa Antonella Larosa.

«Il decimo anno sarà una festa per tutti gli artisti che, con passione e dedizione, regalano alla città opere uniche, realizzate rigorosamente a mano – afferma il presidente dell’associazione ‘Amici del Palco’, Giacomo Carioti –. In un tempo in cui molto si crea con l’intelligenza artificiale, è ancora più importante valorizzare chi lavora con le mani, con l’anima e con il cuore. Gli artisti madonnari sono veri custodi di bellezza viva e autentica».