Atti intimidatori a Napoli, Scarcella (ANCI Calabria): ‘No a minacce e odio contro i sindaci’

Minacce e scritte offensive, ANCI Calabria difende Manfredi e il valore della democrazia

Il Presidente di ANCI Calabria e Sindaco di Gioia Tauro, Avv. Simona Scarcella, esprime la più ferma condanna per i gravi atti di intimidazione verificatisi nella giornata di sabato 7 febbraio 2026 nei confronti del sindaco di Napoli e Presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), Gaetano Manfredi. In seguito a un corteo e ad altri eventi pubblici, sono comparse scritte offensive e minacciose su alcuni muri della città di Napoli, indirizzate al presidente Manfredi. Gesti che travalicano ogni legittima espressione di dissenso politico e che si configurano come comportamenti inaccettabili e pericolosi per il regolare confronto democratico e per la dignità delle istituzioni.

Tali atti intimidatori rappresentano un grave attacco non soltanto alla persona del sindaco Gaetano Manfredi, ma alle istituzioni democratiche che egli rappresenta nell’esercizio delle sue funzioni. Episodi di questo tipo minano la serenità del dibattito pubblico e ledono i principi fondamentali del vivere civile, della libertà e del rispetto reciproco che devono sempre contraddistinguere la convivenza all’interno delle comunità.

La condanna di ANCI Calabria e il valore delle istituzioni

In qualità di amministratrice locale e presidente di una delle realtà regionali dell’ANCI, Avv. Simona Scarcella ribadisce con forza che non esiste spazio, in alcuna sede civile e democratica, per minacce, espressioni di odio o gesti violenti rivolti ai rappresentanti delle istituzioni o a chiunque eserciti un ruolo pubblico al servizio dei cittadini. Il confronto politico e sociale deve fondarsi esclusivamente sul rispetto della persona, delle idee e del valore insostituibile delle istituzioni repubblicane.

Solidarietà al sindaco Manfredi e sostegno alle indagini

La presidente di ANCI Calabria rivolge al sindaco Gaetano Manfredi la piena solidarietà personale e istituzionale, a nome dell’intera comunità dell’associazione, confermando la vicinanza in questo momento di difficoltà. Viene inoltre espresso il convinto sostegno alle forze dell’ordine e alla magistratura, affinché sia fatta piena luce sui fatti e i responsabili di tali atti vengano identificati e chiamati a rispondere delle proprie azioni.

In conclusione, rinnoviamo il nostro impegno a favore della tutela della legalità, della democrazia e di ogni forma di partecipazione civile che sia rispettosa dei valori fondanti della Repubblica.

Avv. Simona Scarcella

Sindaco di Gioia Tauro | Presidente ANCI Calabria