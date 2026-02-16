Condofuri, il borgo si tinge di sport: a Vigoroso il Primo Trofeo XC del Borgo. Condofuri

Una domenica all’insegna dell’adrenalina, della natura e del grande ciclismo quella appena trascorsa a Condofuri. Il borgo reggino ha fatto da splendida cornice al I Trofeo XC del Borgo, una manifestazione che ha saputo coniugare alla perfezione la sfida tecnica del cross-country con la valorizzazione del territorio.

A salire sul gradino più alto del podio è stato Tony Vigoroso, del Team Eracle, che con una prova di forza e carattere ha sbaragliato la concorrenza, aggiudicandosi questa prima, storica edizione della competizione. A completare le posizioni di vertice troviamo A. Sgrò (Team Swattati Catanzaro), seguito dai validissimi S. Legato del Velo Club dello Stretto, S. Trapani del Dhelios Bike Team e F. Tramontana della Rosarno Cycling.”

Tra le categorie donne si è imposta Valeria Pizzimenti della Special Bikers.

L’evento, organizzato magistralmente dal Dhelios Bike Team sotto l’attenta regia del presidente Avv. Salvatore Trapani, ha segnato l’inizio ufficiale del Campionato Regionale XC UISP Calabria. Ottima la prestazione della squadra di casa, che ha piazzato tre atleti nella top ten e conquistato due vittorie di categoria con A. Labate (M3) e A. Casali (M5). Trattandosi della prima prova stagionale, l’attesa era altissima e gli atleti non hanno deluso le aspettative, offrendo uno spettacolo di alto livello tecnico lungo i sentieri del borgo.

“Vedere così tanti atleti e appassionati nel nostro territorio è una vittoria per tutto lo sport calabrese,” ha commentato con soddisfazione l’Avv. Trapani a margine della premiazione.

“La riuscita della manifestazione è stata resa possibile grazie a una solida rete di collaborazione. Il patrocinio del Comune di Condofuri ha confermato l’interesse delle istituzioni verso il turismo sportivo, mentre il supporto dell’associazione “Legati alle Radici” è stato fondamentale per legare l’evento alla tradizione e alla bellezza paesaggistica locale, trasformando una gara ciclistica in una vera festa di comunità.”