Confcommercio Reggio Calabria, Matà incontra il Prefetto Mariani

Il Presidente di Confcommercio di Reggio Calabria Gaetano Matà a colloquio con il Prefetto Massimo Mariani.

Economia, sviluppo sociale, sicurezza alcuni dei temi trattati durante l’incontro tra i vertici dell’Associazione dei Commercianti e il Prefetto.

Il Prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, ha ricevuto stamani nella sede del Palazzo del Governo di Piazza Italia il Presidente della Confcommercio provinciale Gaetano Matà in visita alle istituzioni locali a pochi giorni dal suo insediamento.

Si è trattato di un incontro cordiale e positivo, che ha messo al centro l’analisi di alcuni aspetti della complessiva situazione socio-economica locale oltreché la disponibilità offerta da Confcommercio, Associazione datoriale del commercio maggiormente rappresentativa sul territorio, ad una attiva e propositiva collaborazione con la Prefettura utile ad affrontare le necessità che il governo del territorio propone quotidianamente.

“Una collaborazione preziosa – dichiara il Prefetto Mariani nel rivolgere al Presidente Matà gli auguri per l’incarico assunto – a maggior ragione in questa fase complessa in cui la condizione di crisi si è tutt’altro che affievolita ed in cui innumerevoli sono le criticità sociali.