I Vescovi della Calabria riuniti per la sessione primaverile della Conferenza Episcopale

Don Michele Munno proposto all’unanimità come nuovo direttore dell’Istituto Teologico Calabro

Si è svolta il 19 e 20 maggio 2025, presso il Seminario Regionale, la sessione primaverile della Conferenza Episcopale Calabra (CEC). Gli arcivescovi e vescovi delle diocesi calabresi si sono riuniti per la prima volta dopo l’elezione di Papa Leone XIV, al quale hanno espresso gioia e vicinanza nella preghiera all’inizio del suo ministero.

Teologia e territorio: la “Giornata di studio” del Nuovo Istituto Teologico

I lavori si sono aperti con la partecipazione alla Giornata di Studio promossa dal Nuovo Istituto Teologico Calabro “San Francesco di Paola”, dal titolo “Il grido degli ultimi e la speranza del Vangelo per le terre del Sud. Il contributo della teologia per scelte profetiche”.

All’incontro sono intervenuti:

S. Em. il cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli e Gran Cancelliere della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale;

Il professor Domenico Cersosimo, già docente di economia applicata presso l’UNICAL;

S.E. Mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio e vicepresidente della CEI.

Presente anche il prof. Francesco Asti, preside della Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. A nome della CEC, S.E. Mons. Fortunato Morrone ha espresso profonda gratitudine per il lavoro svolto a favore della crescita e del rinnovamento degli studi teologici in Calabria.

Formazione sacerdotale e riforma dei seminari

Nel pomeriggio del 19 maggio, i vescovi hanno ascoltato l’intervento di S.E. Mons. Giampaolo Dianin, vescovo di Chioggia e visitatore dei Seminari, che ha delineato scenari e percorsi realistici per la formazione dei futuri presbiteri. La sua relazione ha offerto spunti di riflessione per il rafforzamento del progetto formativo già attivo per i seminaristi calabresi.

Don Michele Munno indicato come nuovo direttore dell’Istituto Teologico Calabro

Il 20 maggio, don Francesco Asti e don Michele Munno hanno presentato ai vescovi la terna dei nomi eletta dal Consiglio del Nuovo Istituto Teologico Calabro. Il Moderatore, S.E. Mons. Serafino Parisi, ha proposto la nomina di don Michele Munno a nuovo direttore dell’Istituto. La proposta è stata accolta all’unanimità e sarà ora sottoposta alla ratifica del Gran Cancelliere.

Patrimonio culturale e tutela dei minori al centro dei lavori

I vescovi hanno inoltre incontrato il dottor Giuseppe Mantella, restauratore e direttore dell’Ufficio Beni Culturali della diocesi di Locri-Gerace, che ha illustrato un progetto formativo rivolto ai giovani restauratori calabresi, da attivarsi a Gerace in collaborazione con le università.

È stato infine presentato il resoconto del lavoro svolto dal Servizio Regionale per la Tutela Minori. I vescovi hanno approvato il programma per il prossimo anno, esprimendo riconoscenza a suor Elisa Ciuffa, che conclude il suo incarico da coordinatrice regionale.