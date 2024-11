Reggio, Confesercenti incontra Falcomatà: le proposte per superare la crisi del commercio

Giovedì a Palazzo Alvaro si è tenuto un importante incontro tra il Sindaco di Reggio Calabria e Sindaco Metropolitano, Giuseppe Falcomatà, e una delegazione di Confesercenti Reggio Calabria guidata dal presidente provinciale Claudio Aloisio, affiancato dai vicepresidenti Maurilio Cammara e Benito Lisitano, titolari di due storiche attività commerciali della città.

Durante l’incontro, Confesercenti ha presentato alcune proposte sulle misure, a suo avviso necessarie, per affrontare la profonda crisi che il commercio cittadino e metropolitano sta attraversando:

Il Sindaco Falcomatà, accogliendo con grande interesse le proposte, ha confermato l’intenzione di istituire entro i primi giorni di dicembre il tavolo di crisi, che vedrà la partecipazione di istituzioni e associazioni di categoria. Ha inoltre richiesto a Confesercenti un documento di approfondimento sulle misure proposte, così da poterlo utilizzare come base per la pianificazione degli interventi.

“Felici di poter proseguire il confronto con i rappresentanti del mondo dell’impresa – ha affermato il sindaco – il tema del commercio e delle difficoltà che si registrano purtroppo in tutta Italia per ciò che riguarda i negozi di prossimità, è una priorità per la nostra amministrazione. L’intenzione è quella di sostenere, attraverso azioni sinergiche, il comparto delle nostre aziende. Penso a quelle storiche, che vogliono innovare, ma anche a quelle nuove che hanno di aperto di recente in questi anni”.