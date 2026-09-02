Reggio, sinergia tra Confindustria e Commissione Attività Produttive. Vecchio: ‘Opportunità di confronto’

"Occasione per condividere esigenze, proposte e tematiche di interesse comune, nonché per avviare un dialogo costruttivo con la Commissione" così il presidente degli industriali reggini

Nuove sinergie e forme di collaborazione tra Confindustria Reggio Calabria e la Commissione Consiliare Attività Produttive, Supporto alle Imprese Locali, Sviluppo Economico e Politiche per la Crescita.

L’incontro a Palazzo San Giorgio

Il Direttivo di Confindustria incontrerà l’avv. Marco Parisi – presidente dell’organismo Consiliare del Comune-, questo giovedì, 3 settembre, alle ore 10:00, nella sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio.

Momento di particolare qualificazione istituzionale, nel dialogo tra imprenditori e Commissione, sarà l’apposita riunione della Commissione Consiliare.

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