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Reggio, sinergia tra Confindustria e Commissione Attività Produttive. Vecchio: ‘Opportunità di confronto’

"Occasione per condividere esigenze, proposte e tematiche di interesse comune, nonché per avviare un dialogo costruttivo con la Commissione" così il presidente degli industriali reggini

02 Settembre 2026 - 15:27 | Comunicato Stampa

Il presidente di Confindustria Reggio Calabria Domenico Vecchio

Nuove sinergie e forme di collaborazione tra Confindustria Reggio Calabria e la Commissione Consiliare Attività Produttive, Supporto alle Imprese Locali, Sviluppo Economico e Politiche per la Crescita.

L’incontro a Palazzo San Giorgio

Il Direttivo di Confindustria incontrerà l’avv. Marco Parisi – presidente dell’organismo Consiliare del Comune-, questo giovedì,  3 settembre, alle ore 10:00, nella sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio.

Momento di particolare qualificazione istituzionale, nel dialogo tra imprenditori e Commissione,  sarà l’apposita riunione della Commissione Consiliare.

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Domenico Vecchio: “Una opportunità concreta di confronto”

“Con grande piacere, quale consiglio direttivo di Confindustria Reggio Calabria, siamo stati convocati dal Presidente della Commissione  Marco Parisi.  L’audizione – sottolinea il presidente degli industriali reggini,  ing. Domenico Vecchio – rappresenterà una opportunità concreta di confronto per condividere esigenze, proposte e tematiche di interesse comune, nonché per avviare un dialogo costruttivo con la Commissione nella consapevolezza della funzione strategica che l’organismo consiliare riveste nel contesto dello sviluppo integrato del territorio reggino e del tessuto economico”.

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