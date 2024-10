Confindustria Reggio Calabria, presentato il corso “Esperti in finanza d’impresa”

"Esperti in finanza d'impresa" è un corso che si rivolge a laureati in discipline economiche ed è sostenuto dalla Regione Calabria

É stato presentato nella sede di Confindustria Reggio Calabria il corso di Alta Formazione per “Esperti in finanza d’impresa” che si svolgerà nell’Università Internazionale “Dante Alighieri” di Reggio Calabria e che vede tra gli enti partner la stessa associazione di via del Torrione e il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria.

Leggi anche

Il corso si rivolge a laureati in discipline economiche ed è sostenuto dalla Regione Calabria. All’incontro hanno preso parte Giuseppe Nucera, presidente di Confindustria Reggio Calabria, Salvatore Berlingò, Magnifico Rettore Università Dante Alighieri, Domenico Siclari, Direttore del Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d’area mediterranea, Salvatore Loprevite, Direttore e Responsabile scientifico/didattico del Corso, Stefano Maria Poeta, presidente del Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti, Francesco Cresco, consigliere delegato alla formazione, Fabio Mulonia, consigliere e Diego Davide Ziino, consigliere.

“Siamo davvero contenti – ha detto il presidente Nucera – di poter affiancare l’università “Dante Alighieri” in questo percorso formativo così prestigioso. Crediamo fortemente nel valore della formazione specialistica quale strumento indispensabile a supporto delle dinamiche economiche e produttive. Il nostro è un territorio ricco di modelli ed esperienze imprenditoriali di successo ma che spesso necessitano di figure qualificate a cui rivolgersi per la gestione dei molteplici e complessi aspetti finanziari, amministrativi e strategici. Iniziative didattiche di questa caratura contribuiscono, dunque, in modo eccellente a rafforzare la filiera scuola, università, lavoro e a creare un network virtuoso in grado di orientare al meglio programmi e percorsi formativi. Ai nostri giovani non smetteremo mai di ripeterlo: restate nella vostra terra, formatevi e guardate con attenzione alle tante opportunità di crescita e affermazione professionale e imprenditoriale che essa può offrire”.

Il prof. Salvatore Berlingò ha poi rimarcato l’importanza per il territorio del progetto dei Corsi di Alta Formazione Regionale finanziati dalla Regione Calabria e ha sottolineato l’efficacia dell’attività svolta in questo ambito dall’Università Dante Alighieri che, in proporzione alle dimensioni, ha ottenuto l’accreditamento del più alto numero di corsi rispetto agli altri Atenei calabresi.

Leggi anche

Il prof. Siclari ha sottolineato gli importanti risultati raggiunti dal Dipartimento sul fronte dell’attrattività dei Corsi di laurea e nello sviluppo di relazioni con il mondo del lavoro per le attività di tirocinio, che spaziano dall’ambito locale a quello internazionale.

Il prof. Loprevite ha richiamato l’importante ruolo che il Corso per Esperti in finanza aziendale gioca nel soddisfare precipui fabbisogni di competenze professionali espressi dal tessuto delle PMI calabresi, nel quale buone realtà imprenditoriali sono sovente deteriorate da scelte finanziarie inadeguate che pregiudicano la configurazione della struttura finanziaria e minano le stesse possibilità di sopravvivenza aziendale.