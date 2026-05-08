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1°anno di Pontificato di Papa Leone XIV: gli auguri della Chiesa calabrese

Morrone: "Una guida sicura ed una voce limpida, capace di parlare al cuore dei credenti"

08 Maggio 2026 - 14:58 | Comunicato stampa

Morrone con Papa Leone

Ad un anno esatto dalla fumata bianca dell’8 maggio 2025, la Chiesa calabrese rende grazie al Signore per il dono dell’elezione di Papa Leone XIV e per il primo anno del suo ministero petrino. Monsignor Fortunato Morrone, arcivescovo di Reggio Calabria e presidente della Cec, a nome dei confratelli vescovi, dei sacerdoti, dei diaconi, dei religiosi, delle religiose e di tutti i fedeli, ha voluto rivolgere al Santo Padre l’augurio di tutta la comunità ecclesiale calabrese.

Morrone: “Una guida sicura e una voce limpida”

«In questo primo anno di pontificato abbiamo trovato in Papa Leone XIV una guida sicura e una voce limpida, capace di parlare al cuore dei credenti», ha dichiarato.

Tra i temi che la Chiesa calabrese ha sentito particolarmente vicini c’è il richiamo costante alla pace:

«Le sue parole ci hanno aiutato a non rassegnarci di fronte alla guerra e ci hanno spinto a pregare con più insistenza per i popoli che soffrono», osserva Mons. Morrone.

Anche la dimensione dell’unità ha trovato accoglienza nelle diocesi calabresi:

«Camminare nella comunione è un dono da custodire ogni giorno; il Papa ce lo ha ricordato con parole e gesti semplici e concreti», afferma l’Arcivescovo.

Riferendosi al cammino che impegna la Chiesa locale, Morrone sottolinea che la Chiesa calabrese vuole raccogliere l’invito ad essere missionaria, presente nelle strade, accanto a chi è solo o ferito dalla vita, guardando alle famiglie, ai giovani, agli anziani e ai migranti che continuano ad approdare lungo le coste calabresi.

Pace, missione e il richiamo sull’intelligenza artificiale

Un’attenzione particolare è dedicata alla riflessione di Leone XIV sull’Ai:

«Le sue parole sull’intelligenza artificiale sono un richiamo a mettere sempre la persona al centro, perché nessuna tecnologia possa sostituire la dignità dell’uomo», commenta l’Arcivescovo.

L’augurio della Chiesa calabrese al Successore di Pietro è quello di un cammino sereno e fecondo, sostenuto dalla preghiera del popolo di Dio. Le comunità diocesane assicurano a Papa Leone XIV la propria vicinanza spirituale e l’impegno a camminare con lui sulle strade del Vangelo.

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