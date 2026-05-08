1°anno di Pontificato di Papa Leone XIV: gli auguri della Chiesa calabrese

Ad un anno esatto dalla fumata bianca dell’8 maggio 2025, la Chiesa calabrese rende grazie al Signore per il dono dell’elezione di Papa Leone XIV e per il primo anno del suo ministero petrino. Monsignor Fortunato Morrone, arcivescovo di Reggio Calabria e presidente della Cec, a nome dei confratelli vescovi, dei sacerdoti, dei diaconi, dei religiosi, delle religiose e di tutti i fedeli, ha voluto rivolgere al Santo Padre l’augurio di tutta la comunità ecclesiale calabrese.

Morrone: “Una guida sicura e una voce limpida”

«In questo primo anno di pontificato abbiamo trovato in Papa Leone XIV una guida sicura e una voce limpida, capace di parlare al cuore dei credenti», ha dichiarato.

Tra i temi che la Chiesa calabrese ha sentito particolarmente vicini c’è il richiamo costante alla pace:

«Le sue parole ci hanno aiutato a non rassegnarci di fronte alla guerra e ci hanno spinto a pregare con più insistenza per i popoli che soffrono», osserva Mons. Morrone.

Anche la dimensione dell’unità ha trovato accoglienza nelle diocesi calabresi:

«Camminare nella comunione è un dono da custodire ogni giorno; il Papa ce lo ha ricordato con parole e gesti semplici e concreti», afferma l’Arcivescovo.

Riferendosi al cammino che impegna la Chiesa locale, Morrone sottolinea che la Chiesa calabrese vuole raccogliere l’invito ad essere missionaria, presente nelle strade, accanto a chi è solo o ferito dalla vita, guardando alle famiglie, ai giovani, agli anziani e ai migranti che continuano ad approdare lungo le coste calabresi.

Pace, missione e il richiamo sull’intelligenza artificiale

Un’attenzione particolare è dedicata alla riflessione di Leone XIV sull’Ai:

«Le sue parole sull’intelligenza artificiale sono un richiamo a mettere sempre la persona al centro, perché nessuna tecnologia possa sostituire la dignità dell’uomo», commenta l’Arcivescovo.

L’augurio della Chiesa calabrese al Successore di Pietro è quello di un cammino sereno e fecondo, sostenuto dalla preghiera del popolo di Dio. Le comunità diocesane assicurano a Papa Leone XIV la propria vicinanza spirituale e l’impegno a camminare con lui sulle strade del Vangelo.