Redel Viola tra le mura amiche per Gara 3

La Pallacanestro Viola si prepara per l’appuntamento più importante della stagione: la decisiva Gara 3 degli ottavi di finale Play-off contro Benevento. Dopo la sconfitta subita in trasferta al PalaTedeschi, che ha riportato la serie in parità, il verdetto definitivo per il passaggio del turno verrà emesso sul parquet amico del PalaCalafiore.

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L’appuntamento al PalaCalafiore

La sfida tra la Redel Viola Reggio Calabria e la formazione campana è fissata per lunedì 11 maggio 2026 alle ore 20.00. Sarà un dentro o fuori senza appello, dove i neroarancio cercheranno di sfruttare il fattore campo per superare l’ostacolo dei sanniti e proseguire il cammino nel tabellone B2.

Il supporto del pubblico reggino sarà fondamentale per spingere la squadra di Coach Cadeo verso la vittoria per il passaggio ai quarti di finale, in un clima che si preannuncia caldissimo per quello che è, a tutti gli effetti, l’ultimo atto di questa intensa serie di apertura della post-season.