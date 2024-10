Confindustria Reggio Calabria festeggiare il 72° anniversario

Un annullo filatelico, una mostra di francobolli e i progetti che le scuole reggine hanno sviluppato con le aziende del territorio nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola/lavoro, sono le iniziative promosse da Confindustria Reggio Calabria per festeggiare il 72° anniversario della costituzione della federazione reggina. Una ricorrenza importante che esalta l’attività che l’associazione degli industriali profonde da tempo nella promozione e nel sostegno del tessuto produttivo locale.

Con la collaborazione di Poste Italiane, che ha ospitato la manifestazione nella sede centrale reggina, la celebrazione ha coinvolto i rappresentanti delle imprese associate a Confindustria e gli studenti delle scuole superiori Panella-Vallauri, Boccioni-Fermi e Raffaele Piria. Presenti, inoltre, il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il presidente di Confindustria, Andrea Cuzzocrea, il direttore della filiale di Poste, Pasquale Ragozzino e il dirigente dell’istituto ‘Raffaele Piria’, Ugo Neri.

“Quella di oggi è un’iniziativa di apertura e di confronto con la città – ha sottolineato il sindaco Falcomatà – ma anche di interazione con le realtà produttive. L’amministrazione cerca di camminare insieme al tessuto imprenditoriale locale, riconoscendo l’importante attività che gli imprenditori che hanno deciso di investire sul territorio realizzano per la città in termini di crescita e cultura. Sono tante le iniziative culturali che le aziende abbracciano dimostrando di voler essere in questa città una presenza attiva”.

“Oggi si coniugano due importanti eventi – ha evidenziato Cuzzocrea – il 72° anniversario della nascita di Confindustria a Reggio Calabria, suggellato con un annullo filatelico grazie alla collaborazione di Poste e il lavoro che svolgiamo con le scuole reggine. Abbiamo voluto legare a questa celebrazione i progetti di alternanza scuola/lavoro che gli studenti hanno sviluppato collaborando con le aziende associate perché crediamo sia fondamentale che le nuove generazioni conoscano il mondo del lavoro e sappiano che nella loro città ci può essere spazio per realizzarsi”.

“La presentazione dell’annullo filatelico in occasione di questo importante anniversario è una buona occasione per creare nuove sinergie – ha commentato Ragozzino -. I progetti degli studenti, la mostra filatelica, l’esposizione dei pannelli rappresentativi delle industrie reggine associate, tutte iniziative realizzate grazie alla partnership tra Confindustria, Poste e Comune di Reggio Calabria”.

Nel corso della presentazione i ragazzi dell’istituto Panella-Vallauri hanno fatto una dimostrazione del collaudo del drone da loro assemblato, facendolo volare all’interno della sala. I ragazzi hanno anche costituito una ditta che si occuperà di assistenza e commercializzazione del prodotto. “L’inserimento nel mondo del lavoro avviene sotto tanti profili, quello metodologico, tecnologico, dei servizi – ha affermato Neri -. Noi dobbiamo affrontare questa scommessa e ringraziamo Confindustria perché ci offre la possibilità di diffondere la cultura del lavoro e d’impresa”.

L’esposizione di foto e pannelli, che racconta i percorsi intrapresi da aziende e studenti, si lega alla mostra filatelica “La Calabria nei francobolli” curata dal professore Giovanni Malavenda che ha selezionato dalla sua collezione, per l’occasione, gli esemplari attinenti alla cultura e ai simboli della regione. Divisa in sottogruppi, l’esposizione racconta la storia della Calabria, tra turismo, personaggi illustri e santi patroni del territorio, ma anche la storia delle aziende, (da Amarelli a Callipo) ed il loro legame con il territorio. La mostra rimarrà aperta per una settimana.